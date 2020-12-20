Держава передбачила виплати в 1,5 мільйона гривень для сімей медиків, які загинули від коронавірусу. Втім, міністерка соцполітики Марина Лазебна заявляє, що іноді їх банально немає кому виплачувати.

Загалом серед медиків підтвердили 53 летальних випадки через коронавірус. Про це Марина Лазебна розповіла в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За час пандемії всього померли 300 медиків. Після розслідувань, пов'язаних з бюрократичними складнощами, встановили, що з цих смертей 53 – через коронавірус, яким заразилися на роботі.

Ми виплати (сім'ям померлих від коронавірусу медиків – 24 канал) робимо, але не скрізь навіть родичі є. Акти приходять, починаємо шукати, а родичів немає,

– заявила міністерка соцполітики.

Інші соціальні виплати

Марина Лазебна розповіла, що виплатами сім'ям загиблих від коронавірусу медпрацівників усе не обмежується. Загалом є великий спеціальний фонд для різних виплат.

"У Фонд соцстрахування перерахували величезні гроші – 1,5 мільярда гривень. ми ввели новий вид лікарняного через самоізоляцію, плюс там є підтримка медиків, підтримка через інвалідність тощо", – розповіла урядовиця.