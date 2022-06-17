Скільки коштують бензин, газ та дизель на АЗС 17 червня

17 червня 2022 , 12:40
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Джерело:

"Мінфін"

Середня ціна літра бензину А-95 17 червня складає 50,78 гривні, дизелю – 56,62 гривні за літр, газу – 42,50. гривні за літр. Яка ціна пального на різних АЗС, читайте далі.

Ціна пального на АЗС 17 червня

На заправках "WOG":

  • бензин А-95 – 51 гривня за літр,
  • дизельне пальне – 57 гривні за літр,

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На заправках "ОККО":

  • бензин А-95 –51 гривню за літр,
  • дизельне пальне – 57 гривні за літр,
  • автогаз – 42 гривні за літр.

На заправках "Укрнафта":

  • бензин А-95 – 50 гривні за літр,
  • дизельне пальне – 55 гривні за літр.

На заправках "Авіас":

  • бензин А-95 – 50 гривні за літр,
  • бензин А-92 – 49 гривні за літр,
  • дизельне пальне – 55 гривні за літр,
  • автогаз – 41,92 гривні за літр.

На заправках "Shell":

  • бензин А-95 – 50,99 гривні за літр,
  • дизельне пальне – 57,99 гривні за літр.

На заправках "UPG":

  • дизельне пальне – 56 гривні за літр.

На заправках "Укр-Петроль":

  • бензин А-95 – 51 гривню за літр,
  • дизельне пальне – 57,50 гривні за літр.

На заправках "Mango":

  • бензин А-95 – 51,99 гривні за літр,
  • дизельне пальне – 57,99 гривні за літр.
Зверніть увагу! Загалом ціна пального в одній мережі АЗС у різних областях України ідентична. Також вище наведені офіційні ціни, котрі оператори оприлюднюють на своїх сайтах. 

Гранична ціна Мінекономіки

Нагадаємо, що 14 червня Мінекономіки оприлюднило середню вартість для літра бензину – 25,82 гривні та дизельного пального – 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального в роздріб у другій декаді червня.

Тож з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на "звичайне" ДП – 29,09 гривні за літр.

Що буде з цінами на пальне: прогнози

  • Нацбанку

НБУ у своєму Макроекономічному прогнозі зазначив, що ціни на бензин стабілізуються, але будуть високими. "Водночас світові ціни на нафту залишаються високими – зросли до 121 долара за барель. У результаті очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні", – мовиться у прогнозі. 

  • Урядовців та експертів

Урядовці та експерти під час ефіру одного з українських телеканалів спрогнозували дефіцит пального в Україні до кінця війни. Він виник через ускладнення логістики, ріст цін на пальне у світі та знищення наших запасів нафтопродуктів країною-агресоркою.

Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозує, що у серпні – вересні настане сезонний пік споживання.

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Причини дефіцити пального в Україні: коротко

  • Через масові прицільні ракетні удари з боку країни-агресорки були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.
  • Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що через блокування загарбниками портів України держава не може імпортувати нафту морським шляхом.
  • Відповідно ціна логістики зросла, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України.
  • Рішення уряду скасувати акциз, зменшити ПДВ з 20% до 7%, а згодом і скасувати держрегулювання цін, певною мірою стабілізували ситуацію.

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Автор: Дар'я Вереньова