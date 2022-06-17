Ціна пального на АЗС 17 червня

На заправках "WOG":

бензин А-95 – 51 гривня за літр,

дизельне пальне – 57 гривні за літр,

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На заправках "ОККО":

бензин А-95 –51 гривню за літр,

дизельне пальне – 57 гривні за літр,

автогаз – 42 гривні за літр.

На заправках "Укрнафта":

бензин А-95 – 50 гривні за літр,

дизельне пальне – 55 гривні за літр.

На заправках "Авіас":

бензин А-95 – 50 гривні за літр,

бензин А-92 – 49 гривні за літр,

дизельне пальне – 55 гривні за літр,

автогаз – 41,92 гривні за літр.

На заправках "Shell":

бензин А-95 – 50,99 гривні за літр,

дизельне пальне – 57,99 гривні за літр.

На заправках "UPG":

дизельне пальне – 56 гривні за літр.

На заправках "Укр-Петроль":

бензин А-95 – 51 гривню за літр,

дизельне пальне – 57,50 гривні за літр.

На заправках "Mango":

бензин А-95 – 51,99 гривні за літр,

дизельне пальне – 57,99 гривні за літр.

Зверніть увагу! Загалом ціна пального в одній мережі АЗС у різних областях України ідентична. Також вище наведені офіційні ціни, котрі оператори оприлюднюють на своїх сайтах.

Гранична ціна Мінекономіки

Нагадаємо, що 14 червня Мінекономіки оприлюднило середню вартість для літра бензину – 25,82 гривні та дизельного пального – 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального в роздріб у другій декаді червня.

Тож з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на "звичайне" ДП – 29,09 гривні за літр.

Що буде з цінами на пальне: прогнози

Нацбанку

НБУ у своєму Макроекономічному прогнозі зазначив, що ціни на бензин стабілізуються, але будуть високими. "Водночас світові ціни на нафту залишаються високими – зросли до 121 долара за барель. У результаті очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні", – мовиться у прогнозі.

Урядовців та експертів

Урядовці та експерти під час ефіру одного з українських телеканалів спрогнозували дефіцит пального в Україні до кінця війни. Він виник через ускладнення логістики, ріст цін на пальне у світі та знищення наших запасів нафтопродуктів країною-агресоркою.

Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозує, що у серпні – вересні настане сезонний пік споживання.

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Причини дефіцити пального в Україні: коротко

Через масові прицільні ракетні удари з боку країни-агресорки були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.

Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що через блокування загарбниками портів України держава не може імпортувати нафту морським шляхом.

Відповідно ціна логістики зросла, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України.

Рішення уряду скасувати акциз, зменшити ПДВ з 20% до 7%, а згодом і скасувати держрегулювання цін, певною мірою стабілізували ситуацію.

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