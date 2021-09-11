Скільки насправді коштує життя у Польщі: досвід та поради українки за кордоном

Останнім часом багато українців виїжджають за кордон у пошуках кращого життя та більшого заробітку. Однак попри вищий рівень життя, витрати відповідно також більші. Саме тому Економіка 24 вирішила поспілкуватись з українкою, котра вже близько чотирьох років живе та працює у сусідній країні.

Робота у Польщі

Вінничанка Юлія Пирожик приїхала у Польщу у 2017 році й розповідає, що спочатку було вкрай важко без знання мови, друзів чи знайомих у новій країні. "Спершу, звичайно, не вдалось влаштуватись за професією перукарем, тому довелось працювати на складах та заправці", – розповідає українка.

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Робота на складі

На складі Leroy Merlin (село під містом Лодзь) у 2017 році українка отримувала 9 злотих (близько 62,5 гривень) за годину. Робота була позмінна: 5 днів по 12 годин та 1 день – 8 годин. Зміни були денні та нічні та чергувались потижнево.

Склад телевізорів у місті Ґожув, де за годину платили по 10 – 11 злотих (близько 70 гривень).

Досвід роботи на заправці

У 2019 році Юлія влаштувалась працювати на заправку. Там вона працювала по 12 годин за гнучким графіком. Були не лише денні, але й нічні зміни. Українка розповідає, що подібна робота була важка не лише психологічно, але й фізично. Адже серед ночі потрібно було виходити на вулицю, якщо у цей час були клієнти.

"Спершу, звичайно, не вдалось влаштуватись за професією перукарем, тому довелось працювати на складах та заправці", – розповідає українка / Фото – колаж 24 каналу

Робота за професією – перукарем

Нині Юлія працює у перукарні 3 дні на тиждень, але іноді виходить й в інші дні. Зарплата – залежить від кількості клієнтів, адже дівчина отримує 40% від тої суми, що залишають клієнти. Місячна зарплата складає 2 тисячі злотих на місяць (майже 13,9 тисячі гривень), адже дівчина вже напрацювала свою базу клієнтів. Також Юлія ще додатково може підзаробити, прийнявши клієнтів вдома.

В решті виходить і відкласти, і за квартиру заплатити, добре харчуватись, і якісь розваги собі дозволити,

– ділиться дівчина.

Нині у Польщі дівчина працює за фахом – перукарем / Фото – з особистого архіву Юлії

Яка може бути зарплата у заробітчан

Зі слів дівчини мінімальна зарплата у Польщі, на котру можуть розраховувати заробітчани – 13,7 злотих (близько 95 гривень) без вирахування податку, який складає 30%. Однак Юлія розповідає, що багато хто працює не офіційно й відповідно не сплачує податки.

Якщо взяти, до прикладу, що в місяць ви відпрацюєте 296 годин, стільки працювала дівчина раніше на складах, а за одну годину отримуєте 14 злотих (трохи більш як 97 гривень), то 4 144 злотих (майже 28,8 тисячі гривень) цілком може бути ваш місячний дохід. Але українка одразу ж зауважує, що така кількість годин дуже виснажує організм й робота не з легких.

Дозвілля та розваги

Згідно з даними Центрального статистичного офісу Польщі середня зарплата в країні – близько 5,5 тисячі злотих (понад 38,2 тисячі гривень).

Юлія розповіла журналістам Економіки 24, що з її місячним доходом цілком може собі дозволити похід у кіно чи навіть до ресторану.

Похід у кіно . Найвигідніше купляти квиток за три дні до сеансу, адже тоді він буде коштувати 12,9 злотих (майже 90 гривень), за два дні – 16,9 злотих (понад 117 гривень), у день сеансу – 21,9 злотих (трохи більше ніж 152 гривні).

. Найвигідніше купляти квиток за три дні до сеансу, адже тоді він буде коштувати 12,9 злотих (майже 90 гривень), за два дні – 16,9 злотих (понад 117 гривень), у день сеансу – 21,9 злотих (трохи більше ніж 152 гривні). Похід до ресторану. Юлія розповідає, що, наприклад, останній похід до ресторану в місті Познань їй обійшовся у 90 злотих (майже 625 гривень). Дівчина замовляла крем-суп, салат з рибою, тартар з лосося та бокал білого вина. Однак розповідає, що цілком реально поїсти у закладі й за 50 злотих (близько 347 гривень) на одного.

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Мобільний зв'язок та інтернет

Щомісяця Юлія витрачає 35 злотих (близько 243 гривень) на мобільний зв'язок та інтернет (безлімітні смс, дзвінки, інтернет) від оператора Play.

Що стосується домашнього інтернету, то з ним ситуація дещо складніша. Юлія розповідає, що за час, доки живе у Польщі змінила понад 12 квартир й у жодній не було фактично домашнього інтернету. Тобто він був підведений, але потрібно було самостійно шукати майстра, котрий би усе налаштував й самостійно займатись оплатою цих послуг, як і власне майбутнього тарифу.

Щомісяця Юлія витрачає 35 злотих (близько 243 гривень) на мобільний зв'язок та інтернет / Фото – Pexels

Проїзд у громадському транспорті

Переважно Юлія користується громадським транспортом, а одна поїздка на автобусі обходиться їй у 3 злотих (майже 21 гривня). Якщо купляти проїзний, то це коштуватиме 110 злотих (майже 766 гривень) на місяць. Також у Польщі діють знижки на проїзні квитки – 50% для студентів.

Квиток вихідного дня, що діє з вечора п`ятниці до ранку понеділка і є безлімітним на усі види транспорту. Він може бути, як на одного (28 злотих, що складає трохи більше ніж 194 гривні), так і груповий, наприклад для п’ятьох – 40 злотих (майже 278 гривень).

Також можна скористатись різними мобільними застосунками. Наприклад, Юлія користується застосунком moBILET. У ньому можна обрати вид транспорту й оплатити послугу онлайн. Тож, якщо ви ще не досить добре знаєте мову й у вас мовний бар’єр, то подібні застосунки стануть у пригоді. До того ж на ціну квитка це ніяк не впливає.

Штрафи за неоплачений проїзд

Ділиться Юлія й неприємним досвідом. Одного разу дівчина потрапила на контролерів, вирішивши трохи заощадити, проїхавшись "зайцем". Штраф тоді склав 105 злотих плюс вартість не придбаного квитка. Тож загалом 108 злотих (близько 750 гривень). Однак штраф краще сплатити у перший тиждень, адже потім його сума зросте до 160 злотих (в межах 1,1 тисячі гривень).

Вартість житла

Ціни на житло у Польщі різняться, так само як і в Україні. Мінімум, який доведеться заплатити за однокімнатну квартиру ("кавалерку") – тисяча злотих (майже 7 тысяч гривен). За комунальні послуги – близько від 300 до 500 злотих (2 – 3,5 тисячі гривень). Нині Юлія винаймає двокімнатну квартиру: спальня та кухня-студія у новобудові за 1,4 тисячі злотих (трохи більше ніж 9,7 тисячі гривень) та комунальні послуги – 600 злотих (майже 4,2 тисячі гривень). Разом місячна рента за квартиру складає 2 тисячі злотих (майже 14 тисяч гривень).

Ліжко-місце / хостел

Юлія розповідає, що усі заробітчани, коли приїжджають у Польщу, спочатку орендують ліжко-місце. Це може бути хостел, або ж квартира. У кожній кімнаті такої квартири зазвичай розташовано по 3 – 4 ліжка. Вартість ліжко-місця на місяць – мінімум 500 злотих (близько 3,5 тисячі злотих). На думку дівчини, дешевший варіант навряд чи вдасться знайти.

Згідно з даними сайту Numbeo оренда житла у Варшаві у середньому на 62,27% вище, ніж у Києві.

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Державна страховка

Українка розповідає, що у Польщі всі хто працюють легально обов'язково повинні бути зареєстровані у державній страховій компанії ZUC. У Польщі, як і в Україні, щоб записатись на прийом до профільного лікаря для початку потрібно потрапити до сімейного лікаря, який вже й випише направлення, зважаючи на ваші симптоми.

Однак у такій системі існують деякі мінуси. Адже цілком можлива ситуація, коли у вас болить живіт, однак до профільного лікаря вас можуть записати через місяць, або два, через відсутність вільних місць. У такому випадку доведеться йти до приватних лікарів.

В Польщі всі хто працюють легально обов'язково повинні бути зареєстровані у державній страховій компанії ZUC / Фото – Pexels

Чи покриває страховка ZUC лікування

Дівчина ділиться власним досвідом й розповідає, що під час останнього походу до приватного лікаря їй призначили операцію й вона неабияк перехвилювалась. Адже розуміла, що можливо їй доведеться заплатити за неї чималу суму, однак у лікарні її запевнили, що ZUC покриє усі витрати.

Й дійсно вона не витратила жодного злотого, а державна страхова покрила витрати повного стаціонару у хороших умовах та саму операцію. Разом з тим, наприклад, її знайомій дали у лікарні список того, що необхідно купити, хоча вона теж була зареєстрована у ZUC.

Як придбати ліки у Польщі

Що стосується вартості ліків, то вони у Польщі теж досить дорогі. До того ж придбати ліки у сусідній країні без рецепта не вийде, на відміну від України. Те саме стосується й гормональних контрацептивів.

Юлія ділиться з журналістами 24 каналу ситуацією, коли вона хотіла придбати вітамін В12, а їй відмовили, оскільки дівчина не мала рецепту. Рецепт, котрий випише лікар, буде прив'язаний до так званого кодифікаційного коду – Pesel.

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