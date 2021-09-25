Скільки коштує жити у Чехії: історія українця за кордоном

Побутує думка, що у країнах Європейського Союзу жити набагато дешевше, ніж в Україні, через вищі зарплати. Тож Економіка 24 вирішила поспілкуватись з українцем, котрий вже близько восьми років живе та працює у Чехії на рівні з чехами.

Львів'янин Роман Білик розповідає, що, отримавши освіту в Україні, у 2013 році поїхав до Чехії, щоб здобути спеціальність ще там. "Перевагою освіти в Чехії є вільний доступ на ринок праці, який я маю завдяки чеському диплому", – ділиться хлопець.

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Спочатку, перед поїздкою до Чехії, Роман закінчив піврічні мовні курси, оскільки у державних ВНЗ можна отримати освіту незалежно від громадянства безкоштовно, але навчання буде чеською мовою. Хлопець розповідає, що обирав між державними та приватники ВНЗ й зупинився врешті на спеціальності міжнародна економіка в комерційному закладі.

Оскільки вже мав дві вищі освіти в Україні, мене зацікавила спеціальність міжнародна економіка в комерційному ВНЗ, тому вибір впав саме на нього. Система освіти дуже схожа на українську, проте викладачі доволі лояльні. У студента завжди є можливість знайти час на підробіток,

– ділиться Роман.

Робота у Чехії

"Закінчивши ВНЗ, я почав шукати роботу в банківській сфері. У процесі пошуку пробував інші напрямки, але запропонували роботу в ІТ-підтримці. Зарплата була цікавішою й вирішив спробувати себе в цій сфері", – розповідає хлопець.

Згодом, через два роки, набравшись досвіду, він перейшов в іншу фірму, де працює майже п'ять років. Після восьми років життя в Празі, отримавши зміну в робочому контракті на постійний хоум-офіс, хлопець переїхав в Карлові Вари, де працює нині.

Робота в IT

Роман зауважує, що якщо люди відкривають, то вони прив'язані до конкретного місця роботи, а щоб змінити роботу мусять отримати дозвіл (якщо їдуть легально).

Зараз Роман працює в ІТ-підтримці. Працівник у цій сфері може розраховувати на зарплату від 45 тисяч крон (близько 55,2 тисячі гривень). Також ми запитали й те, яка у країні мінімальна та середня зарплата.

Середня зарплата у Чехії – 35 тисяч крон (майже 43 тисячі гривень), однак сплативши податок залишиться близько 28,3 тисячі крон (трохи більш як 34,7 тисячі гривень), в Празі 40 тисяч крон (близько 49 тисячі гривень) та 32 тисячі крон (трохи більше як 39 тисяч крон) відповідно.

у Чехії – 35 тисяч крон (майже 43 тисячі гривень), однак сплативши податок залишиться близько 28,3 тисячі крон (трохи більш як 34,7 тисячі гривень), в Празі 40 тисяч крон (близько 49 тисячі гривень) та 32 тисячі крон (трохи більше як 39 тисяч крон) відповідно. Мінімальна зарплата в Чехії – 15,2 тисячі крон (близько 18,6 тисячі гривень), або 90 крон (трохи більше ніж 110 гривень) в годину.

в Чехії – 15,2 тисячі крон (близько 18,6 тисячі гривень), або 90 крон (трохи більше ніж 110 гривень) в годину. Податок з зарплати складає близько 21%.

Працівник у сфері IT у Чехії може розраховувати на зарплату від 45 тисяч крон (близько 55,2 тисячі гривень) / Фото – Pexels

Транспорт

Згідно з даними Чеського статистичного управління (ČSÚ) у II кварталі 2021 року середня зарплата у Чехії до вирахування податків була на рівні 38 275 крон (майже 47 тисячі гривень)

​Пересування на автомобілі. Роман розповідає, що літра бензину А-95 коштує 33 крони (трохи більш як 40 гривень). Зауважте, що в Україні середня вартість літри бензину А-95 22 вересня складала 30,19 гривні. Також ми вирішили дізнатись у скільки обійдеться купівля власного автомобіля. Згідно з даними сайту Numbeo, придбати власне авто середнього класу, наприклад Volkswagen Golf 1.4 90 KW, коштуватиме близько 633 тисяч гривень.

Громадський транспорт

Разовий квиток у місті Прага – 32 крони (близько 39 гривень) на 30 хвилин, у Карлових Варах – 20 крон (близько 24 гривень) на 30 хвилин. Також квитки поділяються на денні, триденні та тижневі. Хлопець зауважує, що всі квитки та проїзні дійсні на будь-який громадський транспорт.

Якщо хтось планує приїхати надовго, то зручно робити проїзний: є іменні та неіменні (дорожчі). В Празі я завжди брав річний іменний – 3,65 тисяч крон (10 крон за день),

– ділиться Роман.

Розваги

Хлопець зауважує, що ціна квитка в кіно буде залежати від фільму й може варіюватись від 100 до 200 крон (в межах 122 – 245 гривень).

буде залежати від фільму й може варіюватись від 100 до 200 крон (в межах 122 – 245 гривень). Відпочинок у закладі зі слів Романа може обійтися у близько 500 – 600 крон (близько 613 – 736 гривень), а от останній раз чек у ресторані на двох йому обійшовся у 2,7 тисячі крон на двох (трохи більше ніж 3,3 тисячі гривень).

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Мобільний зв'язок та інтернет

Роман розповідає, що мобільний зв'язок і інтернет у Чехії – одні з найдорожчих в Європі. Якщо просто поповнювати сім-карту, то можна вкластись у 250 крон (майже 307 гривень). У такий стартовий пакет будуть входити дзвінки, смс в мережі та 1,2 гігабайта інтернету.

Домашній інтернет

У Чехії підключення домашнього інтернету, як правило, безкоштовне, а модем часто пропонують з тарифом на виплати. Тобто кожен місяць доплачуєш якусь частину разом з основним платежем, розповідає Роман. Ціна інтернету зі швидкістю від 20 мегабайтів в секунду буде стартувати від 250 крон в місяць.

Стартовий пакет у Чехії цілком можливо придбати за 250 крон (майже 307 гривень) / Фото – Pexels

Нині він користується 5G інтернетом зі швидкістю 50 мегабайтів в секунду. На нього він витрачає 400 крон (майже 500 гривень) в місяць та сплачує ще 50 крон (близько 61 гривні) за антену у виплату. Однак розповідає, що можна було одразу за неї заплатити 6 тисяч крон (близько 7,3 тисячі гривень), але варіант сплачувати на виплату йому зручніший.

Медицина

У Чехії, якщо ти офіційно працевлаштований, то страховка вираховується з заробітної плати. Головна державна страхова компанія у Чехії називається VZP. Стандартне соціальне страхування, як в Україні, підкреслює хлопець.

Він розповідає, що воно покриває всі обстеження по направленню від терапевта. А також невідкладну допомогу. Роман мав справу з лікарями за цей час й двічі звертався з болями у вухах без направлення й страхова покривала всі витрати.

Комерційна медична страховка

Хлопець розповідає, що ті, хто офіційно не влаштований, можуть купити страховку в дочірньої компанії PVZP. Її ціна буде стартувати від 15 тисяч крон (майже 18,4 тисячі гривень).

Житло та комунальні послуги

Що стосується оренди житла, то у Чехії вона залежить від регіону, а у зв'язку з коронавірусом ціни на оренду сильно впали, оскільки більшість квартир які здавались подобово, перейшли в довгострокову оренду, розповідає українець.

Комунальні платежі

Середня ціна однокімнатної квартири в Празі – 11 тисяч крон (близько 13,5 тисячі гривень) без врахування комунальних послуг, зі слів українця.

Комунальні платежі за однокімнатну квартиру будуть варіюватись від 2 до 2,5 тисячі крон (2,4 – 3 тисячі гривень). Роман зазначає, що все залежить від будинку, оскільки у старих будинках фонд ремонту може бути дуже високий.

Нині хлопець живе у двокімнатній квартирі й комунальні платежі йому обходяться у 4,5 тисячі крон (вода, світло, опалення, ліфт, коридор, сміття тощо, але ще тисяча крон – басейн, сауни, тренажерний зал в будинку та тисяча крон – рецепція, охорона). "Тобто по факту сама комуналка – 2,5 тисячі крон", – розповідає Роман.

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Сума у яку обходиться життя у Чехії

Продуктовий кошик . Хлопець розповідає, що якщо готувати дома, то тижневі витрати складуть 500 – 600 крон (в межах 613 – 736 гривень). Загалом він витрачає десь 1 – 1,5 тисячі крон в тиждень на одного (близько 1,2 – 1,8 тисячі гривень).

. Хлопець розповідає, що якщо готувати дома, то тижневі витрати складуть 500 – 600 крон (в межах 613 – 736 гривень). Загалом він витрачає десь 1 – 1,5 тисячі крон в тиждень на одного (близько 1,2 – 1,8 тисячі гривень). Житло та інтернет : іпотека – 12 тисяч крон (трохи більше як 14,7 тисячі гривень), комунальні платежі та інтернет – близько 5 тисяч крон (близько 6,1 тисячі гривень).

: іпотека – 12 тисяч крон (трохи більше як 14,7 тисячі гривень), комунальні платежі та інтернет – близько 5 тисяч крон (близько 6,1 тисячі гривень). Додаткові витрати. На розваги, дозвілля, зустрічі з друзями у закладі тощо хлопець в місяць витрачає близько 20 – 25 тисяч крон (в межах 24,5 – 30,7 тисячі гривень).