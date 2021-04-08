Українці у гонитві за іпотечними кредитами: чим показові дані за лютий 2021

Джерело:Національний банк України
Національний банк України опитав банки, в результаті чого визначив, що обсяги виданих іпотечних кредитів у лютому 2021 року становили майже пів мільярда гривень. НБУ зазначив, що це на 40% більше, ніж у січні 2021 року.
Загалом, українські банки видали у лютому 2021 року 617 кредитів на загальну суму 457,9 мільйона гривень. У Нацбанку відмітили, що це на 81% більше кредитів, ніж у лютому 2020 року.
Читайте також Головні ризики іпотеки під 7%: як накопичити на власне житло якомога швидше
Проте українці переважно брали іпотечні кредити для купівлі вторинного житла. Так за лютий було укладено 85% від усіх нових кредитів.
Якщо порівняти із січнем 2021 року, у лютому обсяги видачі на вторинному ринку зросли на 47%, або на 124,2 мільйона гривень, на первинному ринку – на 13%, або на 7,7 мільйона гривень,
– зазначає НБУ.
Згідно з опитуванням НБУ середня ефективна ставка іпотечного кредиту на первинному та вторинному ринку нерухомості в Україні мала наступні показники.
Нацбанк пояснив, що помітне зростання вартості кредитів на первинному ринку у лютому відбулось через зростання частки в нових видачах на ринку одного з активних в іпотечному кредитуванні банків, який пропонує позичальникам порівняно високу ефективну відсоткову ставку.
Найбільше в Україні кредитів банки видали у місті Києві та Київській області, проте держструктура виділила ще три області, де оформили теж чимало договорів у лютому.