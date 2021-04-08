Національний банк України опитав банки, в результаті чого визначив, що обсяги виданих іпотечних кредитів у лютому 2021 року становили майже пів мільярда гривень. НБУ зазначив, що це на 40% більше, ніж у січні 2021 року.

Скільки кредитів видали банки

Загалом, українські банки видали у лютому 2021 року 617 кредитів на загальну суму 457,9 мільйона гривень. У Нацбанку відмітили, що це на 81% більше кредитів, ніж у лютому 2020 року.

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Як зросла кількість угод

на 39% – за місяць,

на 35% – за рік.

Проте українці переважно брали іпотечні кредити для купівлі вторинного житла. Так за лютий було укладено 85% від усіх нових кредитів.

Якщо порівняти із січнем 2021 року, у лютому обсяги видачі на вторинному ринку зросли на 47%, або на 124,2 мільйона гривень, на первинному ринку – на 13%, або на 7,7 мільйона гривень,

– зазначає НБУ.

Середня ефективна ставка

Згідно з опитуванням НБУ середня ефективна ставка іпотечного кредиту на первинному та вторинному ринку нерухомості в Україні мала наступні показники.

Лютий 2021:

первинний ринок – 17,1%,

вторинний ринок – 13,9%.

Січень 2021:

первинний ринок – 15,9%,

вторинний ринок – 13,85.

Нацбанк пояснив, що помітне зростання вартості кредитів на первинному ринку у лютому відбулось через зростання частки в нових видачах на ринку одного з активних в іпотечному кредитуванні банків, який пропонує позичальникам порівняно високу ефективну відсоткову ставку.

Де найбільше видали кредитів

Найбільше в Україні кредитів банки видали у місті Києві та Київській області, проте держструктура виділила ще три області, де оформили теж чимало договорів у лютому.

Найбільша кількість кредитів в регіональному розрізі

Місто Київ – 171 договір на 177 мільйонів гривень (39% від загальної суми)

Київська область – 84 договори на 78,5 мільйонів гривень (17% від загальної суми).

Харківська область – 76 договорів на майже 43 мільйонів гривень (9% від загальної суми).

Львівська область – 36 договорів на 28,3 мільйона гривень.

Дніпропетровська область – 45 договорів на 24,2 мільйона гривень.