Вдвічі більше, ніж інвестори: скільки грошей заробітчани переказали в Україну
Українські заробітчани у 2019 році переказали на батьківщину 12 мільярдів доларів. Це вдвічі більше грошей, ніж вклали інвестори за весь 2019 рік.
У 2019 році Україна залучила 5,8 мільярда доларів інвестицій. Про це заявив радник прем'єр-міністра Кирило Криволап під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030, пише 24 канал.
Важливо Скільки польських віз отримали українці у 2020 році: деталі
Водночас він зауважив, що обсяг переказів в Україну від заробітчан за підсумками 2019 року зріс на 7% або на 1 мільярда доларів. Криволап також зазначив, що Україна залучила інвестицій утричі менше за Польщу.
Це і не дивно, адже у Євросоюзі є великий попит саме на українських робітників. І за останній пів року він зріс на 40%. Найпопулярнішими країнами серед українців, які шукають роботу за кордоном, залишаються:
- Польща,
- Німеччина,
- Чехія.
Закордонні роботодавці найчастіше чекають на таких українських спеціалістів:
- у Польщі – на пакувальників, різноробочих, кравців, водіїв, будівельників;
- у Німеччині – на доглядальниць, плиточників, сантехніків, електриків, пакувальників;
- у Чехії – на покоївок, зварювальників, електриків, водіїв.
Поділитися новиною