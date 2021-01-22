Українські заробітчани у 2019 році переказали на батьківщину 12 мільярдів доларів. Це вдвічі більше грошей, ніж вклали інвестори за весь 2019 рік.

У 2019 році Україна залучила 5,8 мільярда доларів інвестицій. Про це заявив радник прем'єр-міністра Кирило Криволап під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030, пише 24 канал.

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Водночас він зауважив, що обсяг переказів в Україну від заробітчан за підсумками 2019 року зріс на 7% або на 1 мільярда доларів. Криволап також зазначив, що Україна залучила інвестицій утричі менше за Польщу.

Зверніть увагу! Українці за січень та листопад 2020 року з-за кордону переказали 11,026 мільярда доларів. Це на 1,8% або на 196 мільйонів доларів більше за аналогічний минулорічний показник.

Це і не дивно, адже у Євросоюзі є великий попит саме на українських робітників. І за останній пів року він зріс на 40%. Найпопулярнішими країнами серед українців, які шукають роботу за кордоном, залишаються:

Польща,

Німеччина,

Чехія.

Закордонні роботодавці найчастіше чекають на таких українських спеціалістів:

у Польщі – на пакувальників, різноробочих, кравців, водіїв, будівельників;

у Німеччині – на доглядальниць, плиточників, сантехніків, електриків, пакувальників;

у Чехії – на покоївок, зварювальників, електриків, водіїв.

Про те, як в Європі змінився попит на українських робітників з початку пандемії – читайте за посиланням.