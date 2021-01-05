Міністерство фінансів України підбило підсумки 2020 року й похвалилося перевиконанням державного бюджету. Загалом до державного кошторису надійшло на 19 мільярдів гривень більше, ніж очікували.

У 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 мільярда гривень. Про це у своєму звіті повідомляє Міністерство фінансів України.

До слова Скільки грошей залишилось на казначейському рахунку України на 2021 рік

Чому перевиконали держбюджет

Передовсім Мінфін виділяє вдалу роботу Державної податкової служби, яка перевиконала свій річний план на 10,7%. Таким чином з податків у держбюджет надійшло "зайвих" 49,2 мільярда гривень.

Загалом з платежів, які контролює Державна податкова служба, держава у 2020 році отримала 507,5 мільярда гривень. При цьому розраховували на менш як 460 мільярдів.

Куди поділася решта грошей

На жаль, не всі структури були настільки успішними, як податкова. Наприклад, Державна митна служба свій план у 2020 році не виконала.

За минулий рік митниця принесла державному бюджету 297 мільярдів гривень. Це на 8,8% менше, ніж було заплановано.

Втім, під кінець року ситуація пішла на покращення. У грудні митниця свій план перевиконала аж 23,5% або 6,2 мільярда гривень. Це свідчить, що й митна служба оговтується від кризи.

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