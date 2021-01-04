Україна увійшла у 2021 рік з 12 мільярдами гривень на Єдиному казначейському рахунку. Це на 5,5 мільярда гривень менше, ніж було станом на 1 січня 2020 року.

Про залишок коштів на казначейському рахунку повідомляє Державна казначейська служба України.

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Для порівняння, на початок 2020 року на казначейському рахунку держави було 17,5 мільярда гривень, а на початок 2019 року навіть менше – 9,8 мільярда гривень.

До слова, у 2020 році навіть було встановлено рекорд за сумою на Єдиному казначейському рахунку. Після перерахунків прибутку "Нафтогазу" й "Приватбанку" 1 липня 2020 року на рахунку держави було понад 75 мільярдів гривень.

Також варто зазначити, що протягом 2020 року Державна податкова служба перевиконала бюджет надходжень. Податкові органи забезпечили бюджету на 60 мільярдів гривень більше, ніж було заплановано.