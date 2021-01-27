Скільки грошей загалом заборгувала Україна

Державний борг України станом на кінець 2020 року складав 90,3 мільярда доларів. Якщо перевести цю суму у гривні, то вийде приблизно 2,56 трильйона.

Джерело: Мінфін

Лише протягом грудня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 153,64 мільярда гривень.

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Скільки заборгувала Україна

Зовнішній борг становить 59,5%, або 1,52 трильйона гривень.

Внутрішній – 1,03 трильйона гривень.

Скільки Україна має віддати у 2021

– це борг держави перед іншими країнами або міжнародними організаціями чи фінансовими установами.– це борг уряду (наприклад, через продаж облігацій внутрішнього державного займу), який забезпечений майном держави.

На 2021 роки припадають пікові виплати за зовнішнім заборгуванням – загалом 15,6 мільярда доларів, з яких понад чверть це відсотки. Найбільше доведеться сплатити у першому та третьому кварталі.

У січні – березні Україна заплатить 4,69 мільярда доларів, з яких 1,39 мільярда – відсоткові платежі.

У другому кварталі Україна повинна заплатити менше – 2,16 мільярда доларів, з яких 664 мільйони набігли у вигляді відсотків

У період з липня по вересень включно доведеться віддати 5,73 мільярда доларів. А це більше, ніж планує дати нам МВФ в рамках півторарічної програми stand-by. З цих грошей 1,68 мільярда доларів – відсоткові платежі.

На останній квартал 2021 року передбачено виплати у розмірі 2,32 мільярда доларів, з яких 706 мільйонів доларів набігли відсотками.

Зауважимо, що загальноприйнятим орієнтиром щодо прийнятного рівня зовнішнього боргу є те, що зовнішній державний борг країни повинен бути меншим ніж 150% від всього експорту. У 2018 співвідношення боргу до експорту було 99.8%. Тому борг є прийнятним.



Станом на кінець 2019 року держборг України становив 1,99 трильйона гривень / Інфографіка 24 каналу