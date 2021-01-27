Державний борг України станом на кінець 2020 року складав 90,3 мільярда доларів. Якщо перевести цю суму у гривні, то вийде приблизно 2,56 трильйона.

Джерело: Мінфін

Лише протягом грудня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 153,64 мільярда гривень.

Важливо Зовнішній борг країни: що це таке і кому винні українці

Скільки заборгувала Україна

Зовнішній борг становить 59,5%, або 1,52 трильйона гривень.

Внутрішній – 1,03 трильйона гривень.

Що таке внутрішній та зовнішній борг країни?



Зовнішній борг – це борг держави перед іншими країнами або міжнародними організаціями чи фінансовими установами.



Внутрішній борг – це борг уряду (наприклад, через продаж облігацій внутрішнього державного займу), який забезпечений майном держави.

Скільки Україна має віддати у 2021

На 2021 роки припадають пікові виплати за зовнішнім заборгуванням – загалом 15,6 мільярда доларів, з яких понад чверть це відсотки. Найбільше доведеться сплатити у першому та третьому кварталі.

У січні – березні Україна заплатить 4,69 мільярда доларів, з яких 1,39 мільярда – відсоткові платежі.

У другому кварталі Україна повинна заплатити менше – 2,16 мільярда доларів, з яких 664 мільйони набігли у вигляді відсотків

У період з липня по вересень включно доведеться віддати 5,73 мільярда доларів. А це більше, ніж планує дати нам МВФ в рамках півторарічної програми stand-by. З цих грошей 1,68 мільярда доларів – відсоткові платежі.

На останній квартал 2021 року передбачено виплати у розмірі 2,32 мільярда доларів, з яких 706 мільйонів доларів набігли відсотками.

Зауважимо, що загальноприйнятим орієнтиром щодо прийнятного рівня зовнішнього боргу є те, що зовнішній державний борг країни повинен бути меншим ніж 150% від всього експорту. У 2018 співвідношення боргу до експорту було 99.8%. Тому борг є прийнятним.



Станом на кінець 2019 року держборг України становив 1,99 трильйона гривень / Інфографіка 24 каналу