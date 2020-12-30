У кризовий рік в Україну надійшло більше приватних переказів з-за кордону, ніж у 2019 році. Зокрема, за січень – листопад 2020 року ця сума становила 11 026 мільйонів доларів.

Скільки в Україну надійшло грошей з-за кордону

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2020 році більший, ніж це було рік тому. Про це йдеться на сайті Національного банку.

Читайте також Мінекономіки назвало масштаби падіння ВВП у 2020 році

У листопаді в Україну переказали 1 035 мільйонів гривень. Для порівняння: за аналогічний період 2019 року було на 20 мільйонів доларів менше – 1 055 мільйонів.

Загалом за січень – листопад з-за кордону переказали 11 026 мільйонів доларів. А це на 1,8%, або на 196 мільйонів більше, ніж попереднього року.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.



Скільки грошей переказали в Україну з-за кордону у січні – листопаді 2020 року / Дані НБУ

Зверніть увагу! За даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році. За інформацією Нацбанку, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону того року становив 12 017 мільйонів доларів.