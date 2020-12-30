Скільки грошей з-за кордону переказали в Україну у 2020 році: сума
У кризовий рік в Україну надійшло більше приватних переказів з-за кордону, ніж у 2019 році. Зокрема, за січень – листопад 2020 року ця сума становила 11 026 мільйонів доларів.
Скільки в Україну надійшло грошей з-за кордону
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2020 році більший, ніж це було рік тому. Про це йдеться на сайті Національного банку.
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У листопаді в Україну переказали 1 035 мільйонів гривень. Для порівняння: за аналогічний період 2019 року було на 20 мільйонів доларів менше – 1 055 мільйонів.
Загалом за січень – листопад з-за кордону переказали 11 026 мільйонів доларів. А це на 1,8%, або на 196 мільйонів більше, ніж попереднього року.
НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.
Скільки грошей переказали в Україну з-за кордону у січні – листопаді 2020 року / Дані НБУ
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