Скільки грошей вже повернули українцям за неякісні товари та послуги

15:02

Держпродспоживслужба повідомила, що за останніх шість місяців до регулятора надійшло більш як 13 тисяч пропозицій, заяв та скарг від споживачів. За неякісні товари та послуги їм повернули на 2,46 мільйона гривень більше, ніж за аналойний період торік.