Скільки грошей вже повернули українцям за неякісні товари та послуги

Держпродспоживслужба повідомила, що за останніх шість місяців до регулятора надійшло більш як 13 тисяч пропозицій, заяв та скарг від споживачів. За неякісні товари та послуги їм повернули на 2,46 мільйона гривень більше, ніж за аналойний період торік.
Пропозиції, заяви та скарги від споживачів
Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, підбиваючи підсумки роботи нової команди за шість місяців, розповіла яка кількість заяв була за цей час та скільки загалом грошей повернули українцям. Також Мигалецька порівняла цьогорічні дані з тими, що були рік тому.
Корисно В Україні запрацював чат-бот для захисту прав споживачів
Статистика Держпродспоживслужби за 6 місяців
- Всього за пів року надійшло 13,4 тисячі скарг, пропозицій та заяв від споживачів, що на 3 тисячі більше, ніж торік.
- Нині споживачам повернули 7,22 мільйона гривень, а торік загальна сума становила лише 4,76 мільйона гривень.
Споживачі активно захищають свої права за допомогою Держпродспоживслужби,
– підкреслила Владислава Магалецька.
На що скаржились українці
- Якість надання послуг – близько половини від усіх звернень.
- Якість непродовольчих товарів – на другому місці за кількістю заяв.
- Звернення щодо придбання товарів через інтернет – на третьому.
- Якість продовольчих товарів – решта звернень.
Як реагувала Держпродспоживслужба на скарги
- Регулятор перевірив 2 929 підприємств на які скаржились споживачі.
- Під час перевірок було виявлено 821 порушення.
- З усіх звернень, що надійшли до Держпродспоживслужби за останніх 6 місяців, було задоволено 7 035, торік за аналогічний період звернень було 5 034, розповіли в регуляторі.