Обсяг грошей "під матрацом"

Обсяг заощаджень українців, які населення накопичило поза банківською системою, починаючи з 2010 року складають, 30 – 35 мільярдів доларів, згідно з оцінкою НБУ.

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Є різні оцінки "сірої" економіки. Ми в Нацбанку вважаємо, що це до 30% ВВП. Якщо говорити про обсяг заощаджень громадян України, які перебувають поза банківською системою після 2010 року, то він дорівнює 30 – 35 мільярдів доларів – в доларах, євро та гривні,

– розповів Шевченко.

Як рахували у НБУ

Шевченко також уточнив, під час Київського міжнародного економічного форуму, що підрахунок накопичень здійснено за методологією платіжного балансу. Що стосується того, чому відсутня оцінка до 2010 року, то банкір пояснив це проблемами у статистиці.

Що стосується питання, як дістати ці гроші "з-під матраца", — це небанківський фінансовий ринок. Сьогодні цей ринок більш динамічний, його шлях до клієнта коротший, ніж у банків,

– сказав Шевченко.

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Куди можуть інвестувати українці

Очільник НБУ розповів на форумі, що поки у громадян є 2,5 варіанти інвестування: депозити та нерухомість, а також ОВДП, оцінені ним в 0,5 варіанту.

Кирило Шевченко на Київському міжнародному економічному форумі / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

За перші три тижні дії податкової амністії українці встигли задекларували понад 33 мільйонів гривень, а до бюджету сплачено 1,6 мільйона гривень. Детальніше про це, читайте тут.