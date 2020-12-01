З січня по жовтень 2020 року в Україну переказали 9 555 мільйонів доларів. У НБУ врахували офіційні та неофіційні канали надходження коштів.

Водночас у 2019 році за цей самий період обсяг переказів був на 2,3% більшим – 9 775 мільйонів доларів. Про це повідомили у Національному банку України.

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За даними НБУ, неформальними шляхами впродовж січня – жовтня 2020 року в Україну надійшло 3 561 мільйон доларів.

Зверніть увагу! На міжбанківському валютному ринку курс гривні знецінився на 0,5%. Причиною девальвації є переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією з боку клієнтів банків. Детальніше про це – читайте тут.

Ця сума є меншою у порівнянні з 2019 роком. Тоді в Україну переказали 4 846 мільйонів доларів.

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Зокрема, протягом жовтня 2020 року обсяг грошових переказів в Україну з-за кордону склав 1 063 мільйони доларів. Це на 11 мільйонів доларів менше, аніж у 2019 році впродовж цього самого часу.

Довідка. Приватні грошові перекази в Україну за першу половину 2020 року суттєво знизилися у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Детальніше про це – читайте тут.