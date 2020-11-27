Кабінет Міністрів очікує у 2021 році додаткові надходження у розмірі понад 7 мільярдів гривень. Ці гроші уряд доотримає від ліцензій по гральному бізнесу.

Загалом надходження мають скласти 7,443 мільярда гривень. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

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Доходи пропонують збільшити у порівнянні з 1 читанням на 20,9 мільярда гривень. У Кабміні пояснили, що на перегляд прогнозу доходів вплинули кілька чинників, серед яких і плата за ліцензії у гральному бізнесі.

Керівник Комісії по гральному бізнесу Іван Рудий розраховує, що цей ринок запрацює 15 грудня, але, за його словами, все залежить від того, коли Кабмін погоджує ліцензійні умови.

Крім того, уряд збільшив план доходів загального фонду держбюджету від:

податку на прибуток підприємств (на 1 мільярд гривень);

ПДВ на виготовлені в Україні товари та послуги з урахуванням бюджетного відшкодування на 6,4 мільярда гривень.

Також на 4,24 мільярда гривень збільшили план за надходженнями частини чистого прибутку держпідприємств.

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Зауважимо, що 26 листопада Кабмін погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді. В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів.

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