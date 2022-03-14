Гроші на підтримку ЗСУ
У Національному банку України повідомили, що на спеціальний рахунок, який відкрив регулятор, з 24 лютого по 11 березня надійшло:
- 11,6 мільярда гривень в еквіваленті,
- в іноземній валюті з-за кордону – 3,4 мільярда гривень в еквіваленті.
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Гроші надходили з: США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.
Регулятор повідомив, що залишок коштів на спецрахунку становив 145,8 мільйона гривень. Також у Нацбанку зазначили, що вже переказали гроші на потреби:
- Нацгвардії – 950 мільйонів гривень,
- Нацполіції – 1,65 мільярда гривень,
- Міністерства оборони – 8,1 мільярда гривень,
- Держприкордонслужби – 826,2 мільйона гривень.
Крім того, на рахунок Мінсоцполітики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, загалом перераховано 257,6 мільйона гривень в еквіваленті, зокрема 128 мільйонів гривень надійшло з-за кордону в інвалюті.
24 лютого НБУ відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії. Регулятор уточнив, що це мультивалютний рахунок, створений як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.
Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.
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