Гроші на підтримку ЗСУ

У Національному банку України повідомили, що на спеціальний рахунок, який відкрив регулятор, з 24 лютого по 11 березня надійшло:

11,6 мільярда гривень в еквіваленті ,

, в іноземній валюті з-за кордону – 3,4 мільярда гривень в еквіваленті.

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Гроші надходили з: США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Регулятор повідомив, що залишок коштів на спецрахунку становив 145,8 мільйона гривень. Також у Нацбанку зазначили, що вже переказали гроші на потреби:

Нацгвардії – 950 мільйонів гривень,

Нацполіції – 1,65 мільярда гривень,

Міністерства оборони – 8,1 мільярда гривень,

Держприкордонслужби – 826,2 мільйона гривень.

Крім того, на рахунок Мінсоцполітики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, загалом перераховано 257,6 мільйона гривень в еквіваленті, зокрема 128 мільйонів гривень надійшло з-за кордону в інвалюті.

Як переказати кошти ЗСУ

24 лютого НБУ відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії. Регулятор уточнив, що це мультивалютний рахунок, створений як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

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