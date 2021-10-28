Скільки грошей ФОПи зберігають на рахунках: дані Опендатабот
28 жовтня 2021 , 11:11Читать новость на русском
Джерело:Опендатабот
За останні роки сума на рахунках ФОПів збільшилась у 8 разів. Лише за поточний рік сума зросла на 9%, й у вересні впритул наблизилась позначки у 60 мільярдів гривень.
Скільки грошей ФОПи зберігають на рахунках
- Станом на вересень 2021 року український малий бізнес зберігає на рахунках 58 мільярдів гривень.
- Для порівняння, у 2012 році ФОПи зберігали у банках 4 мільярди гривень.
Зауважте Податковий борг ФОПів зріс майже на півмільярда: хто винен найбільше
У сервісі Опендатабот розповіли, що опрацьовували дані Фонда гарантування вкладів фізичних осіб.
Збільшення залишку на банківських рахунках ФОПів свідчить про зростання довіри до банківської системи та початок виходу мікробізнесу з тіні,
– коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.
Скільки ФОПи тримають на рахунках / Інфографіка Опендатабот
Кількість ФОПів в Україні
Станом на 20 жовтня 2021 року в Україні активні 1 982 348 ФОПів. Їх кількість збільшується, в середньому, на 7 тисяч щомісяця:
- відкривається близько 20 тисяч,
- закривається близько 13 тисяч.