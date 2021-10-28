Скільки грошей ФОПи зберігають на рахунках

Станом на вересень 2021 року український малий бізнес зберігає на рахунках 58 мільярдів гривень .

. Для порівняння, у 2012 році ФОПи зберігали у банках 4 мільярди гривень.

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У сервісі Опендатабот розповіли, що опрацьовували дані Фонда гарантування вкладів фізичних осіб.

Збільшення залишку на банківських рахунках ФОПів свідчить про зростання довіри до банківської системи та початок виходу мікробізнесу з тіні,

– коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

Скільки ФОПи тримають на рахунках / Інфографіка Опендатабот

Кількість ФОПів в Україні

Станом на 20 жовтня 2021 року в Україні активні 1 982 348 ФОПів. Їх кількість збільшується, в середньому, на 7 тисяч щомісяця:

відкривається близько 20 тисяч,

закривається близько 13 тисяч.

Нагадаємо, що за 8 місяців 2021 року податковий борг ФОПів виріс на 451 мільйона гривень. Найбільше заборгували державі підприємці, що займаються роздрібною торгівлею. Детальніше про це, читайте тут.