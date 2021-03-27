Скільки грошей "для щастя" потрібно в Україні та інших країнах

Американська дослідницька компанія особистих фінансів Expensivity провела дослідження та вирахувала, скільки коштує бути щасливим у різних країнах. Яка "ціна щастя" в Україні та як проводили дослідження, розповідаємо далі.

Вартість "щастя" в Україні

Бути щасливим в Україні коштує 11 301 долар на рік. Згідно з дослідженнями компанії Expensivity, український показник щастя найнижчий в Європі. Тобто, живучі в україні, потрібно найменше грошей для щасливого життя. Найбільш наближена до України за показником Грузія в якій для щастя потрібно 11 566 доларів на рік.

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Що мається на увазі під "ціною щастя" Компанія Expensivity вирахувала скільки потрібно жителям різних країн грошей, аби вони не впливали прямо чи опосередковано на їх рівень щастя. Тобто"ціна щастя" це та сума грошей, після якої ваше щастя буде залежати лише від ментального здоров'я, власних відчуттів тощо, а гроші не зможуть вплинути на нього.

Середня місячна заробітна плата в Україні, згідно з даними видання "Мінфін" , становить близько 12 тисяч гривень (близько 441 долара). Протягом року середньостатистичний українець отримує близько 5,3 тисячі доларів.

Скільки "коштує щастя" в різних Європейських країнах / Інфографіка Компанії Expensivity

Де бути "щасливим" найдорожче

Для щастя у найдорожчому місці у світі потрібно 143 933 доларів на рік. Найдорожче рівень щастя коштує на Бермудських остовах, через рівень життя. Компанія Expensivity відмічає, що цілком можливо заощадити, якщо проводити більшість часу на пляжах. Проте, це все одно буде досить маленька сума грошей.

10 країн, де "щастя" коштує дорого

Бермудські острови – 143 933 доларів на рік

Австралія – 135 321 долара на рік

Ізраїль – 130 457 долара на рік

Швейцарія – 128 969 долара на рік

Нова Зеландія – 128 844 долари на рік

Норвегія – 114 147 долара на рік

Данія – 109 142 долари на рік

Японія – 107 587 долара на рік

Ісландія – 107 351 долара на рік

США – 105 тисячі доларів

Де бути "щасливим" найдешевше

Найдешевше "щастя" коштує у маленькій південноамериканській країні Суринам – 6 799 доларів на рік. Компанія Expensivity відмічає, що згідно з дослідженнями рівень щастя суринамців вище середнього показника. Проте, середній дохід пересічного суринамця сягає лише 5 500 доларів на рік.

10 країн, де "щастя" коштує дешево

Сурінам – 6 799 доларів на рік

Аргентина – 8 778 доларів на рік

Ангола – 8 921 долара на рік

Киргизстан – 8 997 доларів на рік

Іран – 10 134 доларів на рік

Замбія – 10 224 доларів на рік

Сьєрра-Леоне – 10 498 доларів на рік

Ефіопія – 10 681 долара на рік

Туреччина – 10 742 доларів на рік

Нікарагуа – 11 273 доларів на рік

Скільки "коштує щастя" в різних країнах світу / Інфографіка Компанії Expensivity

Як проводилось дослідження

Компанія Expensivity використовувала оцінки зі статті Університету Пердью "Щастя, задоволення доходів і поворотні моменти в усьому світі" для розрахунку балів насичення для більш ніж 160 країн. Потім скорегувала дані в доларах, використовуючи коефіцієнт перерахунку паритету купівельної спроможності (ПКС) Світового банку та обмінний курс валюти з TheGlobalEconomy, щоб перетворити цифри регіонального рівня на цифри рівня країни. Використовували дані про вартість життя від Numbeo, щоб скорегувати оцінки точок насичення на національному рівні до рівня міста.