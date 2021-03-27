Скільки грошей "для щастя" потрібно в Україні та інших країнах

Джерело:Expensivity
Американська дослідницька компанія особистих фінансів Expensivity провела дослідження та вирахувала, скільки коштує бути щасливим у різних країнах. Яка "ціна щастя" в Україні та як проводили дослідження, розповідаємо далі.
Бути щасливим в Україні коштує 11 301 долар на рік. Згідно з дослідженнями компанії Expensivity, український показник щастя найнижчий в Європі. Тобто, живучі в україні, потрібно найменше грошей для щасливого життя. Найбільш наближена до України за показником Грузія в якій для щастя потрібно 11 566 доларів на рік.
До теми Як почувати себе щасливо кожного дня: 4 простих способиСередня місячна заробітна плата в Україні, згідно з даними видання "Мінфін", становить близько 12 тисяч гривень (близько 441 долара). Протягом року середньостатистичний українець отримує близько 5,3 тисячі доларів.
Скільки "коштує щастя" в різних Європейських країнах / Інфографіка Компанії Expensivity
Для щастя у найдорожчому місці у світі потрібно 143 933 доларів на рік. Найдорожче рівень щастя коштує на Бермудських остовах, через рівень життя. Компанія Expensivity відмічає, що цілком можливо заощадити, якщо проводити більшість часу на пляжах. Проте, це все одно буде досить маленька сума грошей.
Найдешевше "щастя" коштує у маленькій південноамериканській країні Суринам – 6 799 доларів на рік. Компанія Expensivity відмічає, що згідно з дослідженнями рівень щастя суринамців вище середнього показника. Проте, середній дохід пересічного суринамця сягає лише 5 500 доларів на рік.
Скільки "коштує щастя" в різних країнах світу / Інфографіка Компанії Expensivity
Компанія Expensivity використовувала оцінки зі статті Університету Пердью "Щастя, задоволення доходів і поворотні моменти в усьому світі" для розрахунку балів насичення для більш ніж 160 країн.
Потім скорегувала дані в доларах, використовуючи коефіцієнт перерахунку паритету купівельної спроможності (ПКС) Світового банку та обмінний курс валюти з TheGlobalEconomy, щоб перетворити цифри регіонального рівня на цифри рівня країни.
Використовували дані про вартість життя від Numbeo, щоб скорегувати оцінки точок насичення на національному рівні до рівня міста.