Скільки грошей "для щастя" потрібно в Україні та інших країнах
Американська дослідницька компанія особистих фінансів Expensivity провела дослідження та вирахувала, скільки коштує бути щасливим у різних країнах. Яка "ціна щастя" в Україні та як проводили дослідження, розповідаємо далі.
Джерело:Expensivity
Вартість "щастя" в Україні
Бути щасливим в Україні коштує 11 301 долар на рік. Згідно з дослідженнями компанії Expensivity, український показник щастя найнижчий в Європі. Тобто, живучі в україні, потрібно найменше грошей для щасливого життя. Найбільш наближена до України за показником Грузія в якій для щастя потрібно 11 566 доларів на рік.
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Що мається на увазі під "ціною щастя"Компанія Expensivity вирахувала скільки потрібно жителям різних країн грошей, аби вони не впливали прямо чи опосередковано на їх рівень щастя. Тобто"ціна щастя" це та сума грошей, після якої ваше щастя буде залежати лише від ментального здоров'я, власних відчуттів тощо, а гроші не зможуть вплинути на нього.
Скільки "коштує щастя" в різних Європейських країнах / Інфографіка Компанії Expensivity
Для щастя у найдорожчому місці у світі потрібно 143 933 доларів на рік. Найдорожче рівень щастя коштує на Бермудських остовах, через рівень життя. Компанія Expensivity відмічає, що цілком можливо заощадити, якщо проводити більшість часу на пляжах. Проте, це все одно буде досить маленька сума грошей.
10 країн, де "щастя" коштує дорого
- Бермудські острови – 143 933 доларів на рік
- Австралія – 135 321 долара на рік
- Ізраїль – 130 457 долара на рік
- Швейцарія – 128 969 долара на рік
- Нова Зеландія – 128 844 долари на рік
- Норвегія – 114 147 долара на рік
- Данія – 109 142 долари на рік
- Японія – 107 587 долара на рік
- Ісландія – 107 351 долара на рік
- США – 105 тисячі доларів
Де бути "щасливим" найдешевше
Найдешевше "щастя" коштує у маленькій південноамериканській країні Суринам – 6 799 доларів на рік. Компанія Expensivity відмічає, що згідно з дослідженнями рівень щастя суринамців вище середнього показника. Проте, середній дохід пересічного суринамця сягає лише 5 500 доларів на рік.
10 країн, де "щастя" коштує дешево
- Сурінам – 6 799 доларів на рік
- Аргентина – 8 778 доларів на рік
- Ангола – 8 921 долара на рік
- Киргизстан – 8 997 доларів на рік
- Іран – 10 134 доларів на рік
- Замбія – 10 224 доларів на рік
- Сьєрра-Леоне – 10 498 доларів на рік
- Ефіопія – 10 681 долара на рік
- Туреччина – 10 742 доларів на рік
- Нікарагуа – 11 273 доларів на рік
Скільки "коштує щастя" в різних країнах світу / Інфографіка Компанії Expensivity
Як проводилось дослідження
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Компанія Expensivity використовувала оцінки зі статті Університету Пердью "Щастя, задоволення доходів і поворотні моменти в усьому світі" для розрахунку балів насичення для більш ніж 160 країн.
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Потім скорегувала дані в доларах, використовуючи коефіцієнт перерахунку паритету купівельної спроможності (ПКС) Світового банку та обмінний курс валюти з TheGlobalEconomy, щоб перетворити цифри регіонального рівня на цифри рівня країни.
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Використовували дані про вартість життя від Numbeo, щоб скорегувати оцінки точок насичення на національному рівні до рівня міста.
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