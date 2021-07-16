Економічні втрати України

У Центрі економічних стратегій розповіли, що оцінка втрат необхідна, щоб компенсувати ці втрати через міжнародні суди, зобов’язавши Росію відповідні суми або заарештувавши активи суб’єктів, причетних до окупації, в Україні або навіть за кордоном.

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135 мільярдів доларів — це прямі втрати активів, в які входить:

3 мільярди доларів – вартість землі на Кримському півострові;

52,3 мільярда доларів – доведених покладів корисних копалин, зокрема природного газу та сирої нафти;

42,7 мільярда доларів – втрати житлової нерухомості населенням;

18,4 мільярда доларів – витрати приватних компаній;

2,7 мільярда доларів – витрати банків;

14 мільярдів доларів – витрати держави;

1,7 мільярда доларів – витрати місцевих громад.

Економічні втрати від окупації Криму / Інфографіка Центру економічної стратегії

Макроекономічні наслідки від окупації Криму

У Центрі також зауважили, що у вище згадану оцінку не включені макроекономічні наслідки від тимчасової окупації Кримського півострову, адже їх неможливо відділити від впливу загального комплексу агресивних дій Російської Федерації щодо України. Зауважте, що оцінка у 135 мільярдів гривень – лише мінімальна доведена оцінка економічних втрат України за період тимчасової окупації Криму.

Грошова оцінка площі, яку втратила Україна

Через окупацію Криму Україна втратила близько 4,5% від своєї загальної площі, що відповідає 27 тисячі кілометрів, або 2,7 мільйона гектарів. Загальну вартість посівних площ складають 755 тисяч гектарів, котрі оцінили у близько 3 мільярди доларів.

Активи українських держкомпаній

Активи держкомпаній, які були зареєстровані безпосередньо в Криму до тимчасової окупації, станом на початок 2014 року становили 2,7 мільярда доларів. Серед найбільших — енергетичні компанії Чорноморнафтогаз та Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами.

Приватні підприємства

Приватні власники 20 тисяч підприємств мали, на момент окупації Криму, активи, що складали майже 18,49 мільярда доларів. Серед втрачених галузей – генерація та розподілення електроенергії, розподілення газу, переробна промисловість, а також будівництво.

Оцінка нерухомості українців

Українці могли втратити майже 935 тисяч квартир, що дорівнює 49 мільйонів квадратних метрів. Загальна ринкова вартість кримського житла на момент окупації сягала майже 43 мільярди доларів.