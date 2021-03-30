Скільки мільярдів гривень планує залучити уряд у результаті "Великої приватизації"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук подякував депутатам за ухвалу законопроєкту, що стосується розблокування процесу великої приватизації, який раніше ініціював. Уряд планує в результаті залучити більше десятка мільярда гривень до бюджету.

Плани уряду

Уряд планує залучити в бюджет до 12 мільярдів гривень від продажу держмайна. Прем'єр відмітив й те, що "Велика приватизація" не просто законопроєкт, а насамперед надзвичайно ефективний антикорупційний крок та потужний стимул для збільшення інвестицій і створення нових робочих місць.

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Шмигаль відмітив, що торішні прозорі аукціони приватизації сприяли збільшенню стартової ціни державних актів в десятки разів. Тож уряд націлений продовжити подібну практику й у цьому році.

Зменшення ролі держави в економіці – це передвиборча обіцянка Президента України, а також надзвичайно важливий крок для успішного економічного розвитку нашої країни,

– наголосив Шмигаль.

Що відомо про проєкт закону Проєкт закону № 4543 про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації – спрямований на забезпечення проведення низки підготовчих, організаційних заходів та заходів, які передують проведенню продажу об'єктів великої приватизації на аукціонах, та проведення самих аукціонів, як Проєкт закону № 4543 про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації – спрямований на забезпечення проведення низки підготовчих, організаційних заходів та заходів, які передують проведенню продажу об'єктів великої приватизації на аукціонах, та проведення самих аукціонів, як зазначається в аналітичній записці