Скільки мільярдів гривень планує залучити уряд у результаті "Великої приватизації"

Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук подякував депутатам за ухвалу законопроєкту, що стосується розблокування процесу великої приватизації, який раніше ініціював. Уряд планує в результаті залучити більше десятка мільярда гривень до бюджету.
Уряд планує залучити в бюджет до 12 мільярдів гривень від продажу держмайна. Прем'єр відмітив й те, що "Велика приватизація" не просто законопроєкт, а насамперед надзвичайно ефективний антикорупційний крок та потужний стимул для збільшення інвестицій і створення нових робочих місць.
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Шмигаль відмітив, що торішні прозорі аукціони приватизації сприяли збільшенню стартової ціни державних актів в десятки разів. Тож уряд націлений продовжити подібну практику й у цьому році.
Зменшення ролі держави в економіці – це передвиборча обіцянка Президента України, а також надзвичайно важливий крок для успішного економічного розвитку нашої країни,
– наголосив Шмигаль.