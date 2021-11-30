Скільки часу можна буде користуватися "тисячею Зеленського": у Мінекономіки розповіли подробиці
30 листопада 2021 , 13:14Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Володимир Зеленський анонсував виплати українцям, які двічі щепилися проти COVID-19. Ті, хто пройшов повний курс вакцинації, зможуть отримати 1 тисячу гривень.
Заступниця міністра економіки Ірина Новікова повідомила, що відповідна програма стартує вже 19 грудня. Скористатися послугою можна буде протягом 2022 року.
Читайте також Рада схвалила законопроєкт про "тисячу для вакцинованих"
Нарахована сума зберігатиметься впродовж 4 місяців з дня надходження. За ці кошти вдасться:
- придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;
- відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал;
- купити квитки для мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси.
У разі невикористання, сума буде повернена державі,
– додала Ірина Новікова.
"Тисяча Зеленського": що відомо
- Володимир Зеленський пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".
- За словами президента, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Водночас можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.
- Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Так, держава забезпечить можливість отримати гроші усім вакцинованим проти коронавірусу.