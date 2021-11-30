Заступниця міністра економіки Ірина Новікова повідомила, що відповідна програма стартує вже 19 грудня. Скористатися послугою можна буде протягом 2022 року.

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Нарахована сума зберігатиметься впродовж 4 місяців з дня надходження. За ці кошти вдасться:

придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал;

купити квитки для мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

У разі невикористання, сума буде повернена державі,

– додала Ірина Новікова.

Зверніть увагу! Обіцяну президентом Володимиром Зеленським неможливо буде отримати готівкою. Гроші видаватимуть як так званий сертифікат на певні види послуг.

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