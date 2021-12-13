Скільки бюджет-2021 недоотримав від ліцензій на гральний бізнес: дані Опендатабот

Станом на листопад 2021 року держава заробила лише 18% від запланованого доходу. Таким чином бюджет недоотримав близько 6 мільярдів від продажу ліцензій на гральний бізнес.

Дохід від ліцензій на гральний бізнес

Станом на листопад 2021 року держава заробила на продажі ліцензій на гральний бізнес 1,34 мільярда гривень.

на продажі ліцензій на гральний бізнес 1,34 мільярда гривень. Передбачалось , що ця сума становитиме 7,4 мільярда гривень.

, що ця сума становитиме 7,4 мільярда гривень. Наразі до бюджету надійшло лише 18% від запланованого доходу – недоотримання склало 6 мільярдів гривень.

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Що принесло найбільший дохід: дані за листопад

360 мільйонів гривень від продажу ліцензій на організацію азартних ігор у гральних залах казино.

304 мільйони гривень – у мережі інтернет.

309 мільйонів гривень – від встановлення автоматів.

, що у серпні 2020 року набув чинності закон, який легалізував гральний бізнес в Україні. Його мета полягала в надходженні додаткових грошей до бюджету, які спрямували б на підтримку медицини, спорту та культури в Україні.

Доходи від продажу ліцензій на азартні ігри / Інфографіка Опендатабот

Комісія з азартних ігор КРАІЛ почала видавати перші ліцензії у лютому 2021 року.

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