Скільки бюджет-2021 недоотримав від ліцензій на гральний бізнес: дані Опендатабот

13 грудня 2021 , 11:58
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Джерело:

Опендатабот

Станом на листопад 2021 року держава заробила лише 18% від запланованого доходу. Таким чином бюджет недоотримав близько 6 мільярдів від продажу ліцензій на гральний бізнес.

Дохід від ліцензій на гральний бізнес

  • Станом на листопад 2021 року держава заробила на продажі ліцензій на гральний бізнес 1,34 мільярда гривень. 
  • Передбачалось, що ця сума становитиме 7,4 мільярда гривень. 
  • Наразі до бюджету надійшло лише 18% від запланованого доходу – недоотримання склало 6 мільярдів гривень.

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Нагадаємо, що у серпні 2020 року набув чинності закон, який легалізував гральний бізнес в Україні. Його мета полягала в надходженні додаткових грошей до бюджету, які спрямували б на підтримку медицини, спорту та культури в Україні.

Що принесло найбільший дохід: дані за листопад

  • 360 мільйонів гривень від продажу ліцензій на організацію азартних ігор у гральних залах казино.
  • 304 мільйони гривень – у мережі інтернет. 
  • 309 мільйонів гривень – від встановлення автоматів. 

Доходи від продажу ліцензій на азартні ігри / Інфографіка Опендатабот

Важливо!
 Комісія з азартних ігор КРАІЛ почала видавати перші ліцензії у лютому 2021 року.

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Де найбільше закладів азартних ігор

  • Серед міст України лідером за кількістю закладів азартних ігор є Київ – у столиці розташовано 10 залів гральних автоматів та 4 казино.
  • За ним йдуть Львів з 6 залами гральних автоматів та 1 казино та Харків з 5 залами гральних автоматів та 1 казино.
  • В Одесі працюють 4 зали гральних автоматів та 1 казино.
Автор: Дар'я Вереньова