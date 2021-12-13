Скільки бюджет-2021 недоотримав від ліцензій на гральний бізнес: дані Опендатабот
13 грудня 2021 , 11:58Читать новость на русском
Джерело:Опендатабот
Станом на листопад 2021 року держава заробила лише 18% від запланованого доходу. Таким чином бюджет недоотримав близько 6 мільярдів від продажу ліцензій на гральний бізнес.
Дохід від ліцензій на гральний бізнес
- Станом на листопад 2021 року держава заробила на продажі ліцензій на гральний бізнес 1,34 мільярда гривень.
- Передбачалось, що ця сума становитиме 7,4 мільярда гривень.
- Наразі до бюджету надійшло лише 18% від запланованого доходу – недоотримання склало 6 мільярдів гривень.
Важливо На понад 4%: Шмигаль заявив про перевиконання держбюджетуНагадаємо, що у серпні 2020 року набув чинності закон, який легалізував гральний бізнес в Україні. Його мета полягала в надходженні додаткових грошей до бюджету, які спрямували б на підтримку медицини, спорту та культури в Україні.
Що принесло найбільший дохід: дані за листопад
- 360 мільйонів гривень від продажу ліцензій на організацію азартних ігор у гральних залах казино.
- 304 мільйони гривень – у мережі інтернет.
- 309 мільйонів гривень – від встановлення автоматів.
Доходи від продажу ліцензій на азартні ігри / Інфографіка ОпендатаботВажливо!
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Де найбільше закладів азартних ігор
- Серед міст України лідером за кількістю закладів азартних ігор є Київ – у столиці розташовано 10 залів гральних автоматів та 4 казино.
- За ним йдуть Львів з 6 залами гральних автоматів та 1 казино та Харків з 5 залами гральних автоматів та 1 казино.
- В Одесі працюють 4 зали гральних автоматів та 1 казино.