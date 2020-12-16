Очільник Мінекономіки Ігор Петрашко відреагував на протести ФОПів на Майдані. Він запевнив, що скасувати локдаун не вдасться, але уряд розробляє програми для подальшої підтримки підприємців.

Що каже Петрашко

ФОПи стали великою частиною української економіки. Про це заявив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі "1+1".

До теми Сутички ФОПів з силовиками у Києві на Майдані: є постраждалі з обох сторін

Міністр наголосив, уряд з розумінням ставимося до підприємців та нагадав, що Мінекономіки розробляє зміни щодо відтермінування обов'язкового застосування касових апаратів. Все тому, що від 1 січня мали стати чинними багато жорстких обмежень.

Наразі більшість з них перенесли у часі на рік, окрім ризикових груп товарів,

– зазначив міністр.

Петрашко відзначив, що скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться. Однак наразі ведуть перемовини з представниками ФОПів. Крім того, міністр наголосив, що програми підтримки найперше орієнтовані на підприємців.

"Наприклад, програма щодо кредитування бізнесу, яка запрацювала і буде подовжена, і грошова допомога у розмірі вісім тисяч. За два зареєструвалося понад 120 тисяч осіб. Це все в основному ФОПи", – додав Петрашко.

Протести ФОПів: що відомо

У Києві 15 грудня протестували ФОПи. Мирна акція переросла у сутички. Постраждалі є серед мітингувальників та правоохоронців.

ФОПи вимагали скасувати касових апаратів. Рада вже ухвалила інший закон, який відтерміновує введення апаратів до 1 січня 2022 року.

Також просили створити при президентові орган, який буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні, а також провести реформи податкової та митної служб.

Крім цього, підприємці були проти тимчасового локдауну.