Інновацію запровадив президент Наїб Букеле. На його думку, це допоможе залучити більше інвестицій в економіку країни, а також сприятиме економічному зростанню. У твітері Букеле постійно з'являються оптимістичні дописи про те, як біткойн завойовує країну.

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Уряд Сальвадору закупив 700 біткойнів

Місцеві ІТ-фахівці розробили, а уряд увів в обіг електронні гаманці, які отримали назву Chivo, що в перекладі з іспанської означає "крутий". Кожен громадянин може отримати його завантаживши у свій смартфон відповідний додаток.

Аби стимулювати сальвадорців активніше використовувати біткойни, уряд забезпечив кожному новому користувачу додатку Chivo 30 доларів на рахунку. По країні розгорнули 200 автоматів, в яких з електронного гаманця з біткойнами можна зняти готівкові гроші – долари, які в Сальвадорі стали державною валютою ще у 2001 році.

Крім того, уряд вже закупив 700 біткойнів, що дорівнює 22 мільйонам доларів, аби запустити внутрішній ринок криптовалют. А ще влада Сальвадору сподівається, що Chivo допоможе сальвадорцям, які працюють за кордоном, простіше переказувати гроші на батьківщину.

Перша державна майнінгова ферма

Ці перекази забезпечують третину бюджету країни щороку. Водночас в Сальвадорі почали будувати першу державну майнінгову ферму для контролю над розрахунками в біткойнах і для їхнього виробництва.

Процес майнінгу дозволяє перевірити процес транзакції і підтвердити, що транзакція коректна. Це вимагає підтримання математичного процесу, який робить комп'ютер для того, аби розв'язати цю математичну проблему,

– сказав Густаво Куеллар, стратегічний радник майнінгової ферми.

"Ферму" зводять на верхівці одного з багатьох сальвадорських вулканів Текапа. Процес майнінгу дуже енерговитратний й щодо нього є багато критиків серед екологів, бо він збільшує вуглецевий слід людини на планеті.

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Та як запевнили в сальвадорському уряді, турбуватися не варто, адже вулкан дозволяє виробляти екологічно безпечну геотермальну електроенергію.

"Ми перша країна у світі, яка використовує біткойни як законний засіб платежу, і ми можемо виробляти більше ресурсів за допомогою майнінгу біткойнів", – сказав Даніель Альварес, виконавчий директор гідроелектростанції Ріо Лемпа.

Малий бізнес не бачить користі в біткойнах

Та у президентської інновації багато критиків всередині країни. Представники малого бізнесу бачать мало користі в біткойнах. Представниця Національної асоціації приватних підприємців Леонор Сельва зазначила, що на практиці більшість людей завантажує Chivo для того, аби відразу зняти урядові 30 доларів з рахунку.

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У багатьох жителів сільських районів навіть немає смартфона, аби скористатися цією інновацією. Третина сальвадорців ніколи не мала банківського рахунку. Відтак не добре розуміє принципи функціонування фінансового ринку, не говорячи про ринок криптовалют.

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А він, як стверджує більшість фінансистів, дуже мінливий, курс біткойна за одну мить може значно впасти або зрости. Це наражає на небезпеку ті невеликі заощадження, які має населення.

Після запровадження Chivo у багатьох користувачів виникали проблеми з переказом грошей. Частина поскаржилася, що їхні ID вже були використані, коли вони спробували завантажити додаток. Загалом контролюючий орган, відповідальний за запровадження біткойну, від часу запуску Chivo отримав майже півтори тисячі скарг від сальвадорців.

У людей є певна недовіра до біткойна, у нас є долари і люди бажають використовувати їх, а біткойни жодним чином не покращують життя,

– сказав Карлос Мембреньо.

МВФ проти запровадження біткойна

Багатьом економістам не подобається непрозорість ринку криптовалют, яка не дозволяє відслідкувати, звідки прийшли інвестиції.

Розкритикували владу Сальвадору й в Міжнародному валютному фонді, з яким уряд веде переговори щодо надання чергового траншу. Там теж поки не мають довіри до віртуальної валюти, яку часто використовують в онлайн-просторі для купівлі зброї і наркотиків.

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Та президент Сальвадору Наїб Букеле не зважає на критику. Він переконаний: біткойн дозволить зменшити залежність країни від великих фінансових інститутів та їхніх кредитів і дозволить залучити більше вільних коштів на потреби економіки країни.

Водночас те, чи дійсно запровадження розрахунків у крипті розв'яже економічні проблеми Сальвадору покаже лише час.