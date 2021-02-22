Молдовська компанія Zernoff змушеною була звернутися до українського суду з позовом до Фонду держмайна. Причина – істотна розбіжність фактичної кількості майна, заявленого в електронному лоті. Раніше Zernoff стала переможницею аукціону з продажу об'єкту Укрспирту.

Мовиться про об'єкт малої приватизації Марилівське місце провадження діяльності та зберігання спирту. Розташовується він у селі Нагірянка на Тернопільщині (Чортківський район).

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Деталі справи

Як з'ясували представники компанії під час огляду спиртзаводу наприкінці грудня, на підприємстві було відсутнім цінне обладнання – монтажні схеми, насоси, вологоміри, вентилятори, мікропроцесори, клапани, модулі, котли. Водночас об'єкти нерухомості не відповідали опису. За підсумками огляду, представники Zernoff, Фонду держмайна та Укрспирту склали відповідний акт.

Таким чином, станом на дату подання позову, проданий об'єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі,

– мовиться у рішенні Господарського суду Києва від 11 січня 2021 року.

В результаті суд задовольнив прохання інвестора призупинити операцію, яка обіцяла принести до державного бюджету України 144 мільйони гривень. У Zernoff пояснюють, що від купівлі об'єкта не відмовляються, але хочуть перестрахуватися.

"Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність у тому, що заявлені на приватизацію об'єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми – дуже засмучені, що партнерство щодо цього проєкту доводиться починати в суді", – зазначив співвласник компанії Юрій Дячук.

Що цьому передувало

Компанія Zernoff стала переможцем аукціону та придбала завод за 120 мільйонів гривень у листопаді 2020 року.

у листопаді 2020 року. Разом із ПДВ вартість об'єкта становила 144 мільйони гривень.

У договорі було заявлено про 1 518 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

будівель, обладнання, рухомого та іншого майна. Водночас після підписання договору виявилося, що "існує значна різниця між фактичною кількістю будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, та їх заявленою кількістю згідно з інформацією про лот електронного аукціону".

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Що про ситуацію кажуть у Фонді держмайна

У Фонді переконують, що:

розкрили всю інформацію про приватизаційні активи в онлайн;

забезпечили рівний доступ до інформації про об'єкти приватизації за принципом "всі знають все",

надали можливість й фізичного доступу до об'єкту.

Таким чином, кожен охочий мав можливість ознайомитися з даними про об'єкт та ухвалити зважене рішення про участь в аукціоні. Водночас Zernoff протягом 2 місяців мала перерахувати гроші за придбаний лот. Проте наразі за нього не сплатили. Натомість представники компанії звернулися до суду щодо начебто, відсутності окремого обладнання та документації,

– зазначили представники органу.

У Фонді додають, що з метою захисту інтересів 21 січня Укрспирт провів огляд території та активів Марилівського заводу.

"За результатами підтверджено наявність усіх без винятку необоротних активів. Зокрема тих, які зазначаються відсутніми та/або неідентифікованими. Також підтверджено відповідність технічних площ будівель, заявлених до приватизації", – наголосили у Фонді держмайна.

Отже, тут роблять висновок, що звернення молдовської компанії до суду можна трактувати як спробу повернути гарантійний внесок і не сплачувати решту грошей. На переконання представників органу, про це свідчить постійне відкладання інвестором моменту оплати грошей за актив.

Зауважимо! Нещодавно ще один потенційний інвестор, компанія "РЕГІОН комплект" (переможець аукціону з приватизації Кобиловолоцького заводу), змушеною була відмовитися від угоди через борги самого Укрспирту. Компанія вимагає розірвати договір і повернути гарантійний платіж у розмірі 2,5 мільйона гривень.

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