Зокрема, на 50 – 80% заповнені АЗС "ОККО", "WOG", "АМІК" та інщих компаній, які імпортують пальне з європейських країн. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Важливо Кабмін знайшов рішення, як уникнути дефіциту та зростання цін на пальне на АЗС

Водночас є проблеми з постачанням у тих компаній, які отримують паливо з Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Львівська обласна військова адміністрація контролює наявність палива на автозаправках та закликає компанії формувати резерв пального для критичної інфраструктури, а також аграріям на посівну,

– запевняє Козицький.

Гуманітарна допомога

Львівщина отримує пальне як гуманітарна допомога. Його спрямовують на потреби військових та перевезення гуманітарних вантажів та вимушених переселенців.

Наразі ведуться переговори з країнами Європейського Союзу щодо додаткової гуманітарної допомоги. Таким чином пальним хочуть забезпечити ще й державні підприємства.

Нагадаємо, що Кабмін узгодив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне – бензин та дизель. Це зробили для того, щоб уникнути дефіциту пального та зберегти стабільність цін. Тепер рішення за Верховною Радою.

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