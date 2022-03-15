Зокрема, на 50 – 80% заповнені АЗС "ОККО", "WOG", "АМІК" та інщих компаній, які імпортують пальне з європейських країн. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Важливо Кабмін знайшов рішення, як уникнути дефіциту та зростання цін на пальне на АЗС
Водночас є проблеми з постачанням у тих компаній, які отримують паливо з Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Львівська обласна військова адміністрація контролює наявність палива на автозаправках та закликає компанії формувати резерв пального для критичної інфраструктури, а також аграріям на посівну,
– запевняє Козицький.
Гуманітарна допомога
Львівщина отримує пальне як гуманітарна допомога. Його спрямовують на потреби військових та перевезення гуманітарних вантажів та вимушених переселенців.
Наразі ведуться переговори з країнами Європейського Союзу щодо додаткової гуманітарної допомоги. Таким чином пальним хочуть забезпечити ще й державні підприємства.
Нагадаємо, що Кабмін узгодив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне – бензин та дизель. Це зробили для того, щоб уникнути дефіциту пального та зберегти стабільність цін. Тепер рішення за Верховною Радою.
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