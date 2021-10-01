Ситуація небезпечна для України, – економістка про початок постачання газу Угорщині з Росії

Російський "Газпром" почав транспортувати газ до Угорщини в обхід України. Така ситуація є доволі небезпечною для нашої держави.

Про це розповіла економістка Вікторія Войціцька в ефірі 24 каналу. За її словами, наразі якихось "стрімких рішень" з боку або України, або Європи, щоб припинити свавілля Росії на газовому європейському ринку, фактично немає.

До теми "Газпром" почав постачати газ Угорщині в обхід України

Чому ситуація є небезпечною

Як зауважила Войціцька, Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом, тому вона може й повинна ставити питання про те, що домовленості сусідніх країн в царині енергетичної безпеки не повинні завдавати їй жодної шкоди, як партнеру.

Ситуація доволі небезпечна для країни, бо ми ж у результаті таких дій з боку Росії та Угорщини втрачаємо не тільки гроші, які ми тепер не отримуватимемо, бо Угорщина не закуповуватиме газ через Україну,

– заявила економістка.

Войціцька зауважила, що є й інші небезпечні аспекти. Зокрема, раніше Україна отримувала через Угорщину так званий віртуальний реверсний газ. Тобто фізичного постачання з Європи не було.

Однак Росія фактично поставила великий хрест на тому, щоб наша держава в майбутньому мала можливість через такий механізм імпортувати необхідні об'єми, аби спокійно пройти опалювальний сезон.

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Також цей газ був необхідний Україні, щоб забезпечувати безперебійну роботу газотранспортної системи.

Войціцька розповіла про постачання газу Угорщині в обхід України: дивіться відео

Що цьому передувало