Ситуація небезпечна для України, – економістка про початок постачання газу Угорщині з Росії
Джерело:24 канал
Російський "Газпром" почав транспортувати газ до Угорщини в обхід України. Така ситуація є доволі небезпечною для нашої держави.
Про це розповіла економістка Вікторія Войціцька в ефірі 24 каналу. За її словами, наразі якихось "стрімких рішень" з боку або України, або Європи, щоб припинити свавілля Росії на газовому європейському ринку, фактично немає.
До теми "Газпром" почав постачати газ Угорщині в обхід України
Чому ситуація є небезпечною
Як зауважила Войціцька, Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом, тому вона може й повинна ставити питання про те, що домовленості сусідніх країн в царині енергетичної безпеки не повинні завдавати їй жодної шкоди, як партнеру.
Ситуація доволі небезпечна для країни, бо ми ж у результаті таких дій з боку Росії та Угорщини втрачаємо не тільки гроші, які ми тепер не отримуватимемо, бо Угорщина не закуповуватиме газ через Україну,
– заявила економістка.
Войціцька зауважила, що є й інші небезпечні аспекти. Зокрема, раніше Україна отримувала через Угорщину так званий віртуальний реверсний газ. Тобто фізичного постачання з Європи не було.
Однак Росія фактично поставила великий хрест на тому, щоб наша держава в майбутньому мала можливість через такий механізм імпортувати необхідні об'єми, аби спокійно пройти опалювальний сезон.
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Також цей газ був необхідний Україні, щоб забезпечувати безперебійну роботу газотранспортної системи.
Войціцька розповіла про постачання газу Угорщині в обхід України: дивіться відео
Що цьому передувало
- Угорщина та Росія 27 вересня підписали контракт на 15 років про постачання газу. Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.
- У Міністерстві закордонних справ України відреагували на контракт. Там заявили, що звернуться до Єврокомісії через угоду.
- Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни.
- Вже 1 жовтня Росія почала транспортування газу до Угорщини, оминаючи Україну. Водночас український оператор ГТС перестав доставляти туди блакитне паливо.