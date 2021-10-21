Ситуація краща, ніж у Литви, – Герус про імпорт електроенергії в Україні

Зі всіх енергоресурсів з електроенергією в Україні – найкраща ситуація. Мовиться саме про питання з погляду балансу екпорту та імпорту.

Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Він пояснив, що інформаційно в Україні "вчепилися" саме до імпорту електроенергії, який складає лише 0,2%.

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"За 2020 рік в Україні імпорт електроенергії склав 0,2% від нашого споживання. Якщо порівнювати, наприклад, з дизелем, то у нас дизель імпортується понад 70%, скраплений газ – понад 60%", – розповів Андрій Герус.

Литва імпортує електроенергію з Росії

Він порівняв ситуацію з електроенергією в Україні з Литвою. За словами Геруса, Литва сама активно імпортує електроенергію з Росії.

У них (Литви – 24 канал) імпорт складає майже половину від їхнього споживання. Тому з погляду цього імпорту чи імпортозалежності, у на ситуація набагато краща,

– сказав Андрій Герус.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП пояснив, що в Україні є сезонність – влітку й весною – профіцит, а взимку дефіцит електроенергії.

Андрій Герус зауважив, що надія – на українські компанії, але коли в них вже використали все вугілля, електроенергію купили, а все одно треба додаткові обсяги – тоді необхідно шукати, де їх можна взяти.

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Імпорт електроенергії в Україні: коротко