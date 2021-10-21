Ситуація краща, ніж у Литви, – Герус про імпорт електроенергії в Україні
Джерело:24 канал
Зі всіх енергоресурсів з електроенергією в Україні – найкраща ситуація. Мовиться саме про питання з погляду балансу екпорту та імпорту.
Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Він пояснив, що інформаційно в Україні "вчепилися" саме до імпорту електроенергії, який складає лише 0,2%.
Зверніть увагу Заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі продовжили
"За 2020 рік в Україні імпорт електроенергії склав 0,2% від нашого споживання. Якщо порівнювати, наприклад, з дизелем, то у нас дизель імпортується понад 70%, скраплений газ – понад 60%", – розповів Андрій Герус.
Литва імпортує електроенергію з Росії
Він порівняв ситуацію з електроенергією в Україні з Литвою. За словами Геруса, Литва сама активно імпортує електроенергію з Росії.
У них (Литви – 24 канал) імпорт складає майже половину від їхнього споживання. Тому з погляду цього імпорту чи імпортозалежності, у на ситуація набагато краща,
– сказав Андрій Герус.
Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП пояснив, що в Україні є сезонність – влітку й весною – профіцит, а взимку дефіцит електроенергії.
Андрій Герус зауважив, що надія – на українські компанії, але коли в них вже використали все вугілля, електроенергію купили, а все одно треба додаткові обсяги – тоді необхідно шукати, де їх можна взяти.
Дивіться програму "Що це було?" на 24 каналі: відео
Імпорт електроенергії в Україні: коротко
- 12 травня 2021 року Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє зупинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі.
- Згодом Нацкомісія з енергетики та тарифів заборонила в Україні імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Обмеження діяли до 1 жовтня 2021 року.
- Вже 29 вересня Національна комісія продовжила заборону на відповідний імпорт до 1 листопада 2021 року.