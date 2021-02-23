Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, – "Укренерго"

Джерело:"Укренерго"
В "Укренерго" заявили, що ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС України досі залишається критичною. Вугілля складає лише 34% від мінімально необхідних запасів.
Станом на 21 лютого, запаси вугілля на складах ТЕС з початку листопада 2020 року зменшилися у 8,3 раза – до 301,1 тисячі тонн.
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Відзначимо, що на кінець тижня 21 лютого, у порівнянні з його початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися лише на 1% (-1,8 тисячі тонн), тоді як антрацитового — на 8,7% (-10,5 тисячі тонн),
– наголосили в "Укренерго".
Там додали: "Велика кількість блоків ТЕС та ТЕЦ перебувають в аварійному ремонті або відключені через відсутність палива. Зокрема, станом на ранок 21 лютого, не можуть бути включені в роботу 16 блоків та 1 корпус ТЕС сумарною потужністю 6050 МВт".
Впродовж тижня 15 – 21 лютого споживання частково покривали комерційним імпортом:
Зауважимо, близько 51,6% запасів вугілля (155,5 тисячі тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов'янській.Зверніть увагу! За даними "Укренерго", середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня збільшилося на 2,1%, а у вихідні – зменшилося на 3,6%. Це пов'язано з потеплінням.