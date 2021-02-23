Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, – "Укренерго"
В "Укренерго" заявили, що ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС України досі залишається критичною. Вугілля складає лише 34% від мінімально необхідних запасів.
Джерело:"Укренерго"
Станом на 21 лютого, запаси вугілля на складах ТЕС з початку листопада 2020 року зменшилися у 8,3 раза – до 301,1 тисячі тонн.
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На скільки зменшилися запаси вугілля
- Запаси газового вугілля – у 11,2 раза, тобто до 190,4 тисячі тонн;
- антрацитового – у 3,3 раза, до 110,7 тисячі тонн.
Відзначимо, що на кінець тижня 21 лютого, у порівнянні з його початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися лише на 1% (-1,8 тисячі тонн), тоді як антрацитового — на 8,7% (-10,5 тисячі тонн),
– наголосили в "Укренерго".
Там додали: "Велика кількість блоків ТЕС та ТЕЦ перебувають в аварійному ремонті або відключені через відсутність палива. Зокрема, станом на ранок 21 лютого, не можуть бути включені в роботу 16 блоків та 1 корпус ТЕС сумарною потужністю 6050 МВт".
Як покривають споживання
Впродовж тижня 15 – 21 лютого споживання частково покривали комерційним імпортом:
- 72,8 мільйона кіловат-годин з Білорусі;
- 27,4 мільйона кіловат-годин з Росії;
- 23,1 мільйона кіловат-годин – Словаччини;
- 8,2 мільйона кіловат-годин – Румунії;
- 7,7 мільйона кіловат-годин – Угорщини.
Зауважимо, близько 51,6% запасів вугілля (155,5 тисячі тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов'янській.
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