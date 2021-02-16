Система субсидій працює у штатному режимі, – Мінсоцполітики
У Міністерстві соціальної політики запевнили, що система субсидій в Україні працює у звичайному режимі. До того ж, було внесено правки під час опалювального сезону, аби допомогти малозабезпечними категоріям громадян.
Джерело:24 канал
Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час всеукраїнського форуму "Україна 30: Платіжка".
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В системі субсидій – 3 мільйони домогосподарств
Система субсидій працює у штатному режимі. Звичайно, ми розуміємо, що система субсидій працює в режимі подушки для тих громадян, які не спроможні самостійно оплачувати загальнообов'язкові потреби, такі як житлово-комунальні послуги,
– сказав Музиченко.
За словами представника Мінсоцполітики, в системі субсидій наразі перебувають 3 мільйони домогосподарств. Через зміну системи тарифоутворення, наголосив Музиченко, необхідно було напрацювати інший механізм допомоги – відмінний від житлових субсидій.
Компенсації отримають українці, які обігрівають житло електрикою
Мовиться про пільги для тих українців, які використовують електроенергію, аби опалити житло.
Після опалювального періоду ті категорії, які з об'єктивних підстав споживають багато, для них впроваджено вже системний захід підтримки і вони продовжують бути захищені через системний захід підтримки,
– додав Музиченко.
Верховна Рада підтримала зміни у системі субсидій
Зазначимо, що 29 січня Верховна Рада дала добро на компенсації для людей, що обігрівають житло з допомогою електроенергії. За закон проголосували 310 нардепів.
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Хто може отримати такі субсидії:
- Люди, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (в сільській місцевості теж).
- Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж).
- Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.
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