У Міністерстві соціальної політики запевнили, що система субсидій в Україні працює у звичайному режимі. До того ж, було внесено правки під час опалювального сезону, аби допомогти малозабезпечними категоріям громадян.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час всеукраїнського форуму "Україна 30: Платіжка".

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В системі субсидій – 3 мільйони домогосподарств

Система субсидій працює у штатному режимі. Звичайно, ми розуміємо, що система субсидій працює в режимі подушки для тих громадян, які не спроможні самостійно оплачувати загальнообов'язкові потреби, такі як житлово-комунальні послуги,

– сказав Музиченко.

За словами представника Мінсоцполітики, в системі субсидій наразі перебувають 3 мільйони домогосподарств. Через зміну системи тарифоутворення, наголосив Музиченко, необхідно було напрацювати інший механізм допомоги – відмінний від житлових субсидій.

Компенсації отримають українці, які обігрівають житло електрикою

Мовиться про пільги для тих українців, які використовують електроенергію, аби опалити житло.

Після опалювального періоду ті категорії, які з об'єктивних підстав споживають багато, для них впроваджено вже системний захід підтримки і вони продовжують бути захищені через системний захід підтримки,

– додав Музиченко.

Верховна Рада підтримала зміни у системі субсидій

Зазначимо, що 29 січня Верховна Рада дала добро на компенсації для людей, що обігрівають житло з допомогою електроенергії. За закон проголосували 310 нардепів.

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Хто може отримати такі субсидії: