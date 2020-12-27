Чверть всіх товарів в Україні – це "сірий" імпорт. Так називають все, що потрапляє з-за кордону на український ринок із порушенням митних правил.

Потоки контрабанди заходять до країни, передусім, через недосконале митне законодавство, завищення митної вартості та недостатню прозорість митних процедур. Таку думку озвучили аналітики в сюжеті 24 каналу.

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"Є різні схеми. І для кожної з цих схем є своя протидія. Але насправді один з найпростіших способів, він загальний, і він прямо зараз не допоможе. Але все ж таки це спрощення і здешевлення процедур. Насправді ж ці всі схеми, вони коштують, адже це і логістика, і певні вкладення. І от коли застосовувати такі схеми буде дорожче, ніж легально ввозити, тоді вони не будуть застосовуватись. Це такий унікальний рецепт", – сказала аналітикиня Інституту економічних досліджень Оксана Кузяків.

Як це шкодить українцям

Аналітик Павло Яворський твердить, що на "сірий" товар зазвичай ціни нижчі. Це, з одного боку, приваблює покупців, але водночас робить їх беззахисними, якщо товар виявиться неякісним. А ще – демотивує вітчизняних виробників інвестувати в нашу країну, модернізувати виробництво, створювати нові робочі місця. Крім того, сірий імпорт – це автоматично нижчі доходи бюджету, а відтак – і нижча якість державних послуг.

"Відповідно, кожна несплачена копійка до бюджету, це менше доріг, гірша освіта, гірша охорона здоров'я і так далі. І я ще раз повторююсь – люди начебто, отримують короткострокову вигоду від нижчих цін, але в довгостроковій перспективі вони втрачають через корупцію в державі, через занедбаний стан державних інституцій та послуг", – зазначив аналітик Центру зовнішньої торгівлі Trade+ Павло Яворський.

Як змінити ситуацію

Експерти наголошують, що Україна – це єдина європейська країна, де контрабанда товарів не є карним злочином. Це дозволяє контрабанді процвітати з року в рік. Крім того, виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Анна Дерв'янко розповіла, якщо вже братися за реформу митниці задля зменшення потоків сірого імпорту, то без збільшення зарплат працівників митної служби прогресу не буде.

"Тобто має бути зміна митної служби, реформа митної служби, але тут треба зробити наголос також на те, що людям треба платити належні зарплати. Тому що це знущання якесь, коли людям, які стоять на кордоні або займаються митним оформленням, сплачуються зарплати достатньо низькі", – пояснила виконавча директорка EBA Анна Дерев'янко.

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Є і позитив у новинах про сірий імпорт в Україні – за останні 3 роки його обсяги хоч і не зменшуються, але й не ростуть. Та залишаються на рівні 25%.