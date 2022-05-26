Сіль дорожчає і в Росії: зафіксували найбільше зростання ціни за 16 років

У Росії фіксують рекордне за 16 років зростання цін на сіль. У порівнянні з березнем 2021 року вартість одного кілограму солі в російських магазинах у березні 2022-го зросла в середньому на 23%.

У Росії найсильніше подорожчання солі з 2006 року

Відповідно до даних Росстату, ціна солі піднялася з 13,8 до 17,07 рублів за один кілограм. У квітні сіль подорожчала на 32% у порівнянні з тим самим місяцем 2021 року: з 13,9 до 18,3 рубля за 1 кілограм.

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Повідомляється, що в лютому 2022 року середня ціна солі у роздробі дорівнювала 14,9 рубля. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що ціни на сіль зростали швидше за рівень продовольчої інфляції, яка склала 18% загалом до року і 20,5% у квітні.

У Міністерстві промисловості та торгівлі Росії заявили, що ціни виросли через ажіотажний попит на початку весни.

Пропагандисти нагадали, що минулий раз сіль дорожчала настільки активно під час так званої "соляної кризи". У 2006 році ціни на сіль у Росії зросли з 5 – 6 до 50 рублів за 1 кілограм на тлі чуток про припинення поставок з України через конфлікт навколо цін на газ.

У Росії ростуть ціни на сіль на тлі дефіциту в Україні

Найбільше у Європі підприємство із солевидобутку "Артемсіль" зупинило роботу через бойові дії у Донецькій області. 90% солі в Україні видобувало Державне підприємство "Артемсіль" у місті Соледар Донецької області.

Через це в Україні вже помітний дефіцит продукції. Також підприємство займалося експортом солі у різні куточки Європи.

Через дефіцит солі Дрогобицька солеварня збільшила свої потужності. Відтепер підприємство очікує отримувати до 53 – 55 тонн солі.

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