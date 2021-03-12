У січні 2021 року нарахування українців за комунальні послуги значно зросли

В Україні у січні 2021 року нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії зросли на 10% у порівнянні з груднем 2020 року. Зокрема, загальна сума цих виплат за січень склала 30,8 мільярда гривень.

За даними Держстату, наприкінці грудня 2020 року заборгованість українців за житлово-комунальні послуги склала 81 мільярд гривень. Цей показник є на 7,4 мільярда гривень більшим ніж у листопаді.

Читайте також Шмигаль розповів, що буде з ціною газу в наступному опалювальному сезоні

Водночас станом на 31 січня 2021 року громадяни мали таку заборгованість:

постачання та розподіл газу – 34,4 мільярда гривень;

постачання теплової енергії та гарячої води – 26,6 мільярда гривень;

постачання й розподіл електроенергії – 7,7 мільярда гривень;

вивезення побутових відходів – 1,1 мільярда гривень;

централізоване водопостачання та водовідведення – 5,9 мільярда гривень;

управління багатоквартирним будинком – 5,3 мільярда гривень.

До теми 50% знижки або безкоштовно: які категорії українців можуть платити за комуналку менше