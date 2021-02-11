Січневі платіжки за комуналку: українців обурили завищені тарифи

З 1 січня в Україні зросла вартість блакитного палива. Через це Кабмін був вимушений фактично відмовитися від вільного ринку газу, і почати вручну регулювати ціну, встановивши її на рівні 6,99. Утім ця гранична вартість почала діяти лише з лютого.

Тож у січневих платіжках вартість газу, в залежності від постачальника, може бути більшою. Також від ціни на газ залежить і вартість опалення та гарячої води.

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Крім того, з січня Уряд скасував пільгову ціну на електроенергію.

Люди обурені завищеними тарифами

Харків'янка Людмила розповіла, що за новими розцінками, за світло вона оплатила 300 гривень, хоча раніше ця сума становила близько 100.

Мешканка Чернігова Ольга поскаржилась, що в січневій платіжці за газ отримала суму у 2,5 тисячі гривень. Відтак загалом за всі комунальні послуги жінка повинна заплатити 3 100 гривень.

Експерти пояснили, зростання ціни на газ взимку було прогнозоване. Натомість українці мали можливість обрати постачальника газу, який би пропонував кращу ціну і підписати контракт на постачання блакитного палива на рік вперед за фіксованою ціною. Відтак не переживати про зростання вартості газу узимку. Однак більшість людей цим знехтували.

Ніхто не заважав кожному українцю ще влітку купити газ у "Нафтогазу" за літньою ціною, і законтрактувати її на весь рік. Щоб не переживати, яка ціна буде взимку,

– відзначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

За його словами, ніхто не заважав українцям переходити від облгазів Фірташа-Льовочкіна до "Нафтогазу". Але ніхто нічого не робив, бо покладалися фактично на державу.

Деяким українцям компенсується підвищення тарифів коштом субсидій

Частині українців підвищення ціни на комірне компенсується коштом субсидій. Таких нині – 3 мільйони. Іншим, хто отримає непідйомні платіжки, влада обіцяє не нараховувати штрафи за борги.

"За ініціативи влади було передбачено, що під час карантину таких речей не повинно бути. Якщо існуватиме заборгованість, то не будуть додатково накопичуватись штрафи і пеня", – пояснив нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

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Регулювання цін на газ триватиме також до кінця опалювального сезону, або ж поки в Україні не завершиться карантин.

Водночас днями Кабінет Міністрів та місцева влада підписали меморандум, в якому зобов'язалися не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.