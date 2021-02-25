Глава КНР Сі Цзіньпін повідомив про повну перемогу над бідністю в країні. З списку вилучили 128 тисяч сіл. Цим політик похвалився на урочистому зібранні у Пекіні.

За словами Сі Цзіньпіна, раніше за межею бідності у країні жили майже 99 мільйонів людей.

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З переліку бідних виключили 832 повіти

Тепер зі списку незаможних виключили усі 832 повіти та 128 тисяч сіл, які там були.

Цей факт приурочили до 100-річчя Комуністичної партії Китаю, яке відзначатимуть у липні 2021 року.

Реформи для подолання бідності розпочали ще у 1970-х

Реформи для подолання бідності у Китаї розпочались ще наприкінці 1970-х років. За повідомленням китайської влади, з цього часу з вбогості вивели 770 мільйонів жителів сільської місцевості.

Пекін визначає бідність у сільській місцевості, як рівень доходу на рівні або нижче 4000 китайських юанів (це еквівалентно 619 доларам США) на рік. Зазначимо, що лише у 2012 році ця сума становила 406 доларів в американській валюті.

Цікаво! Межа бідності, встановлена Світовим банком, – значно вища і становить трохи більше ніж 693 долари.