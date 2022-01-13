Відповідну заяву про зв'язок дій Москви та цін на енергію в Європі зробив міністр енергетики Швеції Хашаяр Фарманбар.
Читайте також Економія по-шведськи: як скоротити споживання електроенергії
Швеція вважає Росією причетною до подорожчання енергії
Шведські споживачі не повинні настільки страждати через, зокрема, російську поведінку на європейському ринку енергетики,
– зазначив Фарманбар.
Міністр вважає, що підхід Росії до постачання газу до Європи взимку 2021 року став серйозним фактором, який вплинув на ціни на енергоресурси у грудні.
Водночас видання повідомляє, що влада Швеції виділила своїм громадянам, які зіткнулися з підвищенням цін на енергію, допомогу у розмірі 664 мільйонів доларів. На цих заходах наполягала шведська опозиція.
Раніше до таких кроків вдавалися і в Норвегії.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року в ЄС активно закликали Росію нарощувати постачання газу, аби сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.
Різке зростання вартості газу наприкінці 2021 року: основне
- 17 грудня 2021 року "Газпром" не забронював добові потужності газопроводу "Ямал – Європа". Це спричинило зростання цін до 1 700 доларів за тисячу кубів.
- 21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму. Це призвело до ще більшого зростання вартості – до 1 800, а згодом і до 2 035 доларів за тисячу кубів.
- В останні дні року ціна на ресурс дещо знизилася.
Цікаво – як "Газпром" хоче прогнути під себе Європу шантажем: дивіться відео