Відповідну заяву про зв'язок дій Москви та цін на енергію в Європі зробив міністр енергетики Швеції Хашаяр Фарманбар.

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Швеція вважає Росією причетною до подорожчання енергії

Шведські споживачі не повинні настільки страждати через, зокрема, російську поведінку на європейському ринку енергетики,

– зазначив Фарманбар.

Міністр вважає, що підхід Росії до постачання газу до Європи взимку 2021 року став серйозним фактором, який вплинув на ціни на енергоресурси у грудні.

Водночас видання повідомляє, що влада Швеції виділила своїм громадянам, які зіткнулися з підвищенням цін на енергію, допомогу у розмірі 664 мільйонів доларів. На цих заходах наполягала шведська опозиція.

Раніше до таких кроків вдавалися і в Норвегії.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року в ЄС активно закликали Росію нарощувати постачання газу, аби сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.

Різке зростання вартості газу наприкінці 2021 року: основне

17 грудня 2021 року "Газпром" не забронював добові потужності газопроводу "Ямал – Європа". Це спричинило зростання цін до 1 700 доларів за тисячу кубів.

21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму. Це призвело до ще більшого зростання вартості – до 1 800, а згодом і до 2 035 доларів за тисячу кубів.

В останні дні року ціна на ресурс дещо знизилася.

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