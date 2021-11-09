У Швеції пропонують заборонити майнинг криптовалют на території Євросоюзу

У спільній заяві голова Управління фінансового нагляду Швеції Ерік Тедеєн та керівник Агентства з охорони навколишнього середовища Бьорн Райзінгер запропонували заборонити майнинг криптовалют на території ЄС. Все через великі обсяги викиду вуглекислого газу в атмосферу.

Заборона майнингу криптовалют

Тедеєн та Райзінгер пропонують заборонити майнинг криптовалют за алгоритмом Proof-of-Work (PoW). Нині на PoW працюють біткоїн, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero та інші криптовалюти. Разом з тим розробники Ethereum у майбутньому планують відмовитись від PoW на користь алгоритму Proof-of-Stake (PoS).

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Що таке алгоритм Proof-of-Work Алгоритм Proof-of-Work використовується для підтвердження трансакцій та створення нових блоків. За допомогою PoW майнери конкурують один з одним за підтвердження трансакцій у мережі, отримуючи за це винагороду.

Великі об'єми викидів вуглецю

Шведські чиновники вважають, що видобуток цифрових активів уже призводить до викиду в атмосферу до 120 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік.

На думку Тедеєна та Райзінгера, це може перешкодити країні та ЄС дотримуватися Паризької угоди щодо зміни клімату. Нагадаємо, що Паризька угода була створена з метою зменшення викидів як частини зусиль зі зменшення незв'язаних обсягів парникових газів.

Її учасники пообіцяли зменшити свої викиди вуглецю "якомога швидше" та докласти максимальних зусиль для обмеження глобального потепління на рівні "значно нижче +2 градуси за Цельсієм". Угода набрала чинності 4 листопада 2016 року.

йту.

Прикметним є те, що серед лідерів майнингу криптовалют, згідно з даними Кембриджського університету, не значаться країни ЄС. Першість займає – США на які припадає 35,4% хешрейту (сумарна обчислювальна потужність майнінгового обладнання, задіяного в процесі видобутку криптовалюти). На другому місці – Казахстан – 18,1% світового хешре

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