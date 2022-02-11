Швеція щороку даватиме Україні 22 мільйони євро на реформи
11 лютого 2022 , 17:58Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
У межах нової стратегії співробітництва Швеція щороку виділятиме Україні 22 мільйони євро. Це триватиме упродовж 7 років.
Новину повідомила Матильда Ернкранс – міністерка з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції. Відповідну заяву вона зробила під час візиту до Києва.
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За словами Ернкранс, Швеція надаватиме свою підтримку Україні у межах програм співробітництва та гуманітарної підтримки.
Кожного року Україна отримуватиме близько 22 мільйони євро в рамках співробітництва заради реформ,
– наголосила міністерка.
Міністерка про зброю для України
- Водночас міністерка Швеції наголосила, що у Швеції панують дуже суворі правила, а також – контроль за експортом зброї.
- За словами Ернкранс, немає наразі планів щодо постачання зброї до України.
Рада ЄС погодила додаткову макрофінансову допомогу
- Рада Європейського союзу 11 лютого затвердила Україні додаткову макрофінансову допомогу.
- Вона становитиме 1,2 мільярда євро.
- Вже найближчим часом це рішення можуть схвалити у Європарламенті.
- Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну.