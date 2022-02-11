Новину повідомила Матильда Ернкранс – міністерка з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції. Відповідну заяву вона зробила під час візиту до Києва.

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За словами Ернкранс, Швеція надаватиме свою підтримку Україні у межах програм співробітництва та гуманітарної підтримки.

Кожного року Україна отримуватиме близько 22 мільйони євро в рамках співробітництва заради реформ,

– наголосила міністерка.

Міністерка про зброю для України

Водночас міністерка Швеції наголосила, що у Швеції панують дуже суворі правила, а також – контроль за експортом зброї.

За словами Ернкранс, немає наразі планів щодо постачання зброї до України.

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