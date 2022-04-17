Шукають спосіб обійти санкції: Путін наказав російським компаніям забратися з західних бірж

Відповідне рішення оприлюднили на офіційному російському сайті. Документ там з'явився 16 квітня.

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Путін зобов'язав компанії покинути західні біржі

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який зобов'язує всі російські компанії провести делістинг з іноземних бірж і розмістити свої акції на російських,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що:

за 10 днів до публікації закону має зупинитись оборот депозитарних розписок на іноземних біржах;

за 5 днів компанії мають розірвати договори.

Попередньо відомо, що в Росії зобов'язали повернутися. Все через падіння на тлі Великодня та даю нам на тлітлі падіння акцій найбільших російських емітентів на Лондонській біржі (LSE) після початку війни Росії в Україні 24 лютого.

Арестович заявив, що Росія не наступає, а мститься за "Москву".

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