Штрафи за невикористання касових апаратів можуть відтермінувати, – "слуга" Гетманцев

8 січня 2022 , 21:04
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Джерело:

Еспресо

Верховна Рада може відтермінувати штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів. Ймовірно, їх відкладуть до 1 лютого 2022 року.

Внести до законодавства відповідні зміни пропонує голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Відтермінування штрафів за невикористання касових апаратів

Я запропонував відповідну поправку. Думаю, ми її проголосуємо досить швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів),
– заявив Гетманцев.

За словами "слуги народу" відтермінувати штрафи за невикористання касових апаратів можуть до 1 лютого 2022 року.

Нагадаємо,
ФОПи 2 – 4 групи зобов'язані використовувати РРО або програмні касові апарати. Тому підприємці масово реєструють їх від початку року. Через це приватний сервіс програмного РРО Checkbox почав повідомляти про масові збої.

Обов'язкове використання ФОПами касових апаратів: що відомо

  • У жовтні 2020 року Володимир Зеленський підписав закони про застосування РРО у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг для детінізації розрахунків.
  • Наприкінці листопада того ж року президент вніс у Верховну Раду законопроєкт про відтермінування на 1 рік обов'язкового запровадження РРО для фізосіб-підприємців. Нардепи підтримали цей документ, глава держави підписав.
  • У вересні 2021 року почали діяти нові правила використання реєстраторів розрахункових апаратів.
  • 1 грудня Гетманцев переконував підприємців, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року.
  • 17 грудня на позачерговому засіданні Рада депутати мали розглянути законопроєкт про відтермінування застосування касових апаратів, однак його не внесли до порядку денного.
Автор: Наталія Пристанська