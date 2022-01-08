Штрафи за невикористання касових апаратів можуть відтермінувати, – "слуга" Гетманцев
8 січня 2022 , 21:04Читать новость на русском
Джерело:Еспресо
Верховна Рада може відтермінувати штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів. Ймовірно, їх відкладуть до 1 лютого 2022 року.
Внести до законодавства відповідні зміни пропонує голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Відтермінування штрафів за невикористання касових апаратів
Я запропонував відповідну поправку. Думаю, ми її проголосуємо досить швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів),
– заявив Гетманцев.
За словами "слуги народу" відтермінувати штрафи за невикористання касових апаратів можуть до 1 лютого 2022 року.Нагадаємо,
Обов'язкове використання ФОПами касових апаратів: що відомо
- У жовтні 2020 року Володимир Зеленський підписав закони про застосування РРО у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг для детінізації розрахунків.
- Наприкінці листопада того ж року президент вніс у Верховну Раду законопроєкт про відтермінування на 1 рік обов'язкового запровадження РРО для фізосіб-підприємців. Нардепи підтримали цей документ, глава держави підписав.
- У вересні 2021 року почали діяти нові правила використання реєстраторів розрахункових апаратів.
- 1 грудня Гетманцев переконував підприємців, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року.
- 17 грудня на позачерговому засіданні Рада депутати мали розглянути законопроєкт про відтермінування застосування касових апаратів, однак його не внесли до порядку денного.