Внести до законодавства відповідні зміни пропонує голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Відтермінування штрафів за невикористання касових апаратів

Я запропонував відповідну поправку. Думаю, ми її проголосуємо досить швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів),

– заявив Гетманцев.

За словами "слуги народу" відтермінувати штрафи за невикористання касових апаратів можуть до 1 лютого 2022 року.

Нагадаємо, ФОПи 2 – 4 групи зобов'язані використовувати РРО або програмні касові апарати. Тому підприємці масово реєструють їх від початку року. Через це приватний сервіс програмного РРО Checkbox почав повідомляти про масові збої.

Обов'язкове використання ФОПами касових апаратів: що відомо