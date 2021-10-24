Штрафи не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму, – Лазебна

24 жовтня 2021 , 21:13
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Джерело:

"Дом"

В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімум так, аби цей показник задовольняв потреби людини. За словами міністерки соцполітики Марини Лазебної, основна проблема наразі – що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та відрахувань.

Лазебна каже, що в уряді проаналізували близько 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму. У Мінсоцполітики дивились, як цю конструкцію можна замінити.

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Прожитковий мінімум для людини має бути реальним, – Лазебна

Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті, 
– наголосила Лазебна.

Міністерка вважає, що сума повинна бути іншою. Решту ж показників слід прив'язати до базових виплат, аби у людини не було ніяких втрат.

Зверніть увагу!
Профільне відомство вже розробило комплекс змін до чинного законодавства. Проєкти отримали схвалення уряду і направлені на розгляд парламенту.

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Який зараз прожитковий мінімум в Україні?

З 1 липня розмір прожиткового мінімуму в Україні становить 2 294 гривні, з 1 грудня ця сума збільшиться до 2 393 гривень. Для різних категорій громадян – ця цифра різна.
Автор: Ірина Пундор