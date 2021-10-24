Лазебна каже, що в уряді проаналізували близько 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму. У Мінсоцполітики дивились, як цю конструкцію можна замінити.

Читайте також У Мінсоцполітики порадили українцям, як підвищити свою пенсію до 7 тисяч

Прожитковий мінімум для людини має бути реальним, – Лазебна

Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті,

– наголосила Лазебна.

Міністерка вважає, що сума повинна бути іншою. Решту ж показників слід прив'язати до базових виплат, аби у людини не було ніяких втрат.

Зверніть увагу! Профільне відомство вже розробило комплекс змін до чинного законодавства. Проєкти отримали схвалення уряду і направлені на розгляд парламенту.

Варто прочитати У Мінсоцполітики роз'яснили, як оформити субсидію, якщо є борги